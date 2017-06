Sport Tirschenreuth

Das Freistil-Damenquartett des Tirschenreuther Schwimm-Clubs hat es geschafft: Wenn von Donnerstag bis Sonntag im Berliner Europa-Sportpark die 129. deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, sind Viktoria Bogner, Kathrin Bachmeier, Carina Bönisch und Lena Rath in der 4x100- und 4x200-m- Freistilstaffel am Start.

Die beiden Staffelteams der Schwimmgemeinschaft Nordoberpfalz (SV Auerbach und Tirschenreuther Schwimm-Club) setzen sich damit erneut ausschließlich aus TSC-Akteuren zusammen. Bereits im Vorjahr überraschte das TSC-Quartett an gleicher Wettkampfstätte und in gleicher Besetzung mit Platz 17 im Gesamtklassement. Für die deutschen Meisterschaften, zugleich der einzige Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaften Ende Juli in Budapest, sind bei den Damen und Herren in den einzelnen Disziplinen die nach DSV-Rangliste 100 schnellsten Athleten qualifiziert. Dies gilt auch für die Staffelentscheidungen.Geglückt war die Qualifikation den vier TSC-Schwimmerinnen, die mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 15,5 Jahren zu den jüngsten im gesamten Teilnehmerfeld zählen, bei den bayerischen Meisterschaften im März in Würzburg sowie den süddeutschen Titelkämpfen Ende April in Sindelfingen. Das 4x200-m-Quartett lag dabei mit 9:32,66 Minuten über acht Sekunden unter der Vorjahres-Bestmarke von 9:40,96. Und mit 4:21,04 schaffte die 4x100-m-Formation erstmals den Sprung unter Deutschlands Top 100.Die beiden 15-jährigen Freistilspezialistinnen Kathrin Bachmeier und Viktoria Bogner werden voraussichtlich als Start- und Schlussschwimmerinnen das Gerüst der Staffel bilden. Beide zählen mittlerweile zu den schnellsten Schwimmerinnen in der Oberpfalz und verfügen auch schon über reichlich Wettkampferfahrung auf allen nationalen Ebenen. Die ebenso wie Bogner vor zwei Jahren vom TV Waldsassen zum TSC gewechselte Carina Bönisch (17), eigentlich Rücken-Spezialistin, und die zwei Jahre jüngere Lena Rath mit der Brustschwimmart als Hauptlage, haben in den vergangenen Monaten eine enorm positive Leistungsentwicklung verzeichnen können und sich dem Niveau ihrer beiden Teamgefährtinnen deutlich angenähert.In einem Intensiv-Trainingslager hat sich die Mannschaft in der vergangenen Woche im unterfränkischen Külsheim auf den Auftritt an der Spree vorbereitet. Bereits an den ersten beiden der insgesamt vier Meisterschaftstage kommen die vier Schülerinnen vom Tirschenreuther Stiftland-Gymnasium zum Einsatz. Den Auftakt macht am Donnerstag das Rennen über die 4x200 m, am Freitag folgen die 4x100 m Freistil."Wir sind insgesamt sehr zuversichtlich, zumal wir wirklich nichts zu verlieren haben", blickt TSC-Trainer German Helgert optimistisch in Richtung Bundeshauptstadt. "Unser Ziel war es, mit beiden Staffeln dort starten zu können. Das haben wir erreicht. Wenn es uns jetzt noch gelingt, unsere eigenen Qualifikationszeiten zu unterbieten, dann wäre das ein riesengroßer Erfolg," versucht der erfahrene Coach Druck von seinen Mädchen zu nehmen, wohl wissend, dass man der Konkurrenz aus den Leistungszentren Berlin, München, Dortmund, Würzburg, Saarbrücken oder Hamburg sicher nicht gewachsen sein wird. Ungeachtet dessen, brauchen sich die Tirschenreuther vor der bundesdeutschen Konkurrenz sicher nicht zu verstecken.