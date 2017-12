Sport Tirschenreuth

03.12.2017

03.12.2017

Mit deutlichem Vorsprung sicherte sich auch in diesem Jahr die Schwimmgemeinschaft Nordoberpfalz (Tirschenreuther SC/SV 08 Auerbach) den Gesamtsieg beim traditionellen internationalen Adventspokalschwimmen. Zweiter wurde der SC Regensburg vor dem SC Schwandorf.

Im Hallenbad am Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth absolvierten am Sonntag 229 Schwimmerinnen und Schwimmer aus neun Vereinen Deutschlands und Tschechiens rund 1000 Starts, bevor die Gewinner der drei Mannschafts- und der 16 Einzelpokale ermittelt waren.Hinter den Teams der SG Nordoberpfalz, des SC Regensburg und des SC Schwandorf folgten der TuS Hirschau, ASV Cham, SV Weiden, TV Sulzbach-Rosenberg, SK Trinity Cheb (Eger) und SK Radbuza Plzen (Pilsen). Der Medaillenspiegel in den einzelnen Wettbewerben weist ein ähnliches Bild auf: Die SG Nordoberpfalz erschwamm sich 54 erste, 33 zweite und 33 dritte Plätze, gefolgt von den Donaustädtern (44/44/34) und Schwandorf (32/29/17).Die Pokale für die punktbesten Einzelleistungen in den jeweiligen Altersklassen holten sich im Jahrgang 2009: Paula Spitzner (SC Regensburg) und Lennard Thieme (SV Weiden); 2008: Dominika Codlova (SG Nordoberpfalz) und Kyrill Renner (SC Regensburg); 2007: Lisa Pongratz und Jonas Bals (beide ASV Cham); 2006: Lena Betzlbacher (SC Schwandorf) und David Bergbauer (SC Regensburg); 2005: Michelle Sulik (SC Schwandorf) und Fynn Legat (SG Nordoberpfalz); 2004: Daria Codlova (SG Nordoberpfalz) und Fabian Schmid (SC Schwandorf); 2003: Katrin Soponjuk (SC Schwandorf) und Daniel Jelinski (TV Sulzbach-Rosenberg) sowie bei den Aktiven Kathrin Bachmeier und Jonas Ducheck (beide SG Nordoberpfalz). (Ausführlicher Bericht folgt).