Sport Tirschenreuth

26.11.2017

19

0 26.11.201719

Die neunjährige Dominika Codlova vom Tirschenreuther Schwimm-Club hat es geschafft: Sie durfte als einzige TSC-Sportlerin mit der Oberpfalzauswahl der E-Jugend am Vergleichskampf der sieben bayerischen Schwimmbezirke in Münchberg an den Start gehen. In jeweils zwei Einzel- und Staffelrennen schlug sich das von Hubert Brech und ihrer Mutter Olga Codlova betreute TSC-Nachwuchstalent ausgezeichnet und trug so zu Platz fünf für die Oberpfalzauswahl bei.

Ihre sportliche Grundausbildung hat Dominika Codlova beim TV Waldsassen erfahren. Seit mehr als einem Jahr startet sie nun für den Tirschenreuther Schwimm-Club im Team der SG Nordoberpfalz. In Tirschenreuth absolviert sie wöchentlich drei Trainingseinheiten im Wasser und gilt als einer der großen Hoffnungsträger beim TSC. Die Qualifikation für die Oberpfalzauswahl und damit die Nominierung für den Bezirke-Vergleichskampf sicherte sie sich im Oktober bei einem Nominierungswettkampf in Parsberg.In Münchberg trafen sich die besten Nachwuchsschwimmer aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und des bereits sehr hohen Grades ihrer technischen Ausbildung hatte Dominika Codlova vier unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. In den beiden Einzelrennen meisterte sie die 50 m Schmettern in 0:47,25 Minuten sowie die 100 m Brust in 1:51,64 und belegte in beiden Rennen den fünften Platz. Ihre beiden Staffeleinsätze hatte sie innerhalb der Mixed-Mannschaft über 6x50 m Brust (0:49,58) sowie 12x50m Freistil (0:40,88).Im Gesamtklassement siegte Oberbayern vor den gastgebenden Oberfranken, Niederbayern, Schwaben, der Oberpfalz sowie den Teams aus Mittel- und Unterfranken.