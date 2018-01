Skifoarn, foarn, foarn

Sport Tirschenreuth

In den Startlöchern stehen nach den Schneefällen dieser Woche trotz des Tauwetters einige Lift- und Loipenbetreiber im Landkreis. Das Skilanglaufzentrum Silberhütte konnte in dieser Woche dank der Minustemperaturen über zwei Nächte hinweg die Schneekanonen einsetzen. "Mit dem Neuschnee sind wir wieder gut bei einem halben Meter Schnee", strahlt Frank Kiener, Vorsitzender des Förderzentrums Silberhütte.

Für die Silberhütte kam die begehrte weiße Pracht gerade rechtzeitig. Denn am Wochenende finden im Langlaufzentrum des Oberpfälzer Waldes zwei sportliche Großveranstaltungen statt. Am Samstagvormittag sind für die Skilanglaufmeisterschaften "Meister Nordic Cup" des SC Großberg etwa 150 Teilnehmer gemeldet. Und am Sonntag sind es gar 400 gemeldete Teilnehmer, die sich bei den deutsch-tschechischen Meisterschaften, einem "World Ranking Event", im Ski-Orientierungslauf in den Loipen der Silberhütte und im freien Gelände messen wollen. Dabei geht es am Sonntag international zu: Die Orientierungsläufer kommen aus Tschechien, Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Ländern.Aufgerüstet haben auch anderen Skilift- und Loipenbetreiber. So hat sich auch der Turnverein Waldsassen aufgrund der Schneefälle zum Saisonauftakt entschlossen. Die natürliche Schneeauflage am kleinen Hang wurde präpariert. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die weiße Pracht ausreicht und vor allem hält, um Kurse zu starten. Wo am Wochenende im Landkreis Tirschenreuth Wintersport möglich ist, berichten wir ausführlich in unserer Samstagausgabe.