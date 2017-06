Sport Tirschenreuth

19.06.2017

4

0 19.06.2017

Mit über 100 Jahren könnte man sich durchaus etwas zurücklehnen. Nicht so der ATSV, der sich unermüdlich für die "Pflege und Entwicklung" des Sports einsetzt. Dafür gab es eine hohe Auszeichnung.

Unterschrieben von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist die Sportplakette, die ATSV-Chef Heinrich Bayreuther und 2. Vorsitzende Anneliese Kühn beim Empfang in München am Freitag entgegennehmen durften. Die Ehrung wird an Turn-, Sport- oder Schützenvereine verliehen, die seit mindestens 100 Jahren aktiv sind. Vertreter von 19 Vereinen waren zur Auszeichnung ins Alpine Museum des Deutschen Alpenvereins nach München gekommen.Bayerns Innenminister Joachim Herrmann reichte die außergewöhnliche Auszeichnung an die Empfänger weiter. Die Aushändigung der Sportplakette bezeichnete Herrmann als einen symbolischen Dank an die Vorstandsverantwortlichen und Mitglieder in den Vereinen, die eine langjährige wertvolle Tradition weitergeben. Dabei würden sie sich auch verdienstvoll für das Gemeinwesen einsetzen, betonte der Innenminister. Beim ATSV stellte Herrmann heraus, dass bereits 1864 von einem Chronisten der Stadt Tirschenreuth die Überlassung eines Turnplatzes an die Bürger erwähnt wurde. Die eigentliche Vereinsgründung des ATSV gehe auf das Jahr 1892 zurück. Die Gründung der Sparte Tennis 1950 hätte dem Verein einen großen Zugewinn an Mitgliedern gebracht. Unter neuen optimalen Bedingungen hätte der Verein auf über 1300 Mitglieder anwachsen können. Dabei liege das Hauptaugenmerk auf der Jugendarbeit, freute sich der Minister. Fast die Hälfte aller Mitglieder im ATSV seien Kinder und Jugendliche. Mit der Übergabe der Sportplakette dankte Hermann für das "große Engagement für den Sport in Bayern". An die Auszeichnung schloss sich ein Stehempfang des Ministers an.