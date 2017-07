Sport Tirschenreuth

26.07.2017

7

0 26.07.2017

"Heiße" Wettkämpfe erlebte die Tennis-Stadtmeisterschaft. Und das lag nicht allein am Wetter.

Hochsommerliche Temperaturen begleiteten die Stadtmeisterschaften im Tennis. Dem Wettbewerb und der Hitze stellten sich 75 Teilnehmer, die 125 Spiele absolvierten. Diese Zahlen entsprachen in etwa denen des Vorjahrs. Der Vorsitzende des Tennisclub im ATSV, Claus Bäumler, freute sich bei der Siegerehrung, dass wieder zahlreiche Hobbyspieler am Start waren.Bäumler dankte allen, die für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf verantwortlich zeichneten, allen voran den Sportwarten Georg Schirmer und Wolfgang Wettinger. Bürgermeister Franz Stahl dankte der Abteilung Tennis für die Durchführung der Stadtmeisterschaften. "Der ATSV kann stolz auf seine Sparte Tennis sein", stellte Stahl heraus. Heinrich Bayreuther als Vorsitzender des Hauptvereins freute sich über das Interesse der jungen Spieler. Bei der Siegerehrung ließ Vorsitzender Claus Bäumler die abgeschlossene Tennissaison 2017 Revue passieren. Insgesamt waren 13 Mannschaften im Einsatz, man kann stolze vier Meistertitel vermelden.Die Siegerliste der Stadtmeisterschaft, Herren-Einzel : 1. Philipp Zöllner, 2. Wolfgang Wettinger, 3. Jannis Hültner und Matthias Gleißner. Herren-Doppel : 1. Matthis Gleißner/Petr Machat, 2. Hans-Jürgen Kiermaier/Claus Bäumler, 3. Moritz Bäumler/Wolfgang Wettinger und Jannis Hültner/Victor Buback. Herren 40 Einzel : 1. Justus Fiedler, 2. Jürgen Gleißner, 3. Klaus Hültner und Wolfgang Kohl. Herren 40-Doppel : 1. Hans-Jürgen Kiermaier/Martin Fenzl, 2. Wolfgang Kohl/Justus Fiedler, 3. Claus Bäumler/Claus Groll und Harald Schedl/Robert Wameser. Damen/U 18 : 1. Miriam Kiermaier, 2. Susanne Pröls, 3. Hannah Schwägerl. Damen-Doppel : 1. Anna Kohl/Tabea Schornbaum, 2. Leonie Robl/Amelie Landgraf. Mixed : 1. Hans-Jürgen Kiermaier/Miriam Kiermaier, 2. Jannis Hültner/Luisa Gmeiner, 3. Claus Bäumler/Susanne Pröls und Kevin Kraus/Leonie Fenzl. Hobby-Runde Einzel : 1. Thomas Weiß, 2. David Malzer, 3. Christoph Sporrer und Walter Braun. Hobby-Runde Doppel : 1. Fred Zöllner/David Malzer, 2. Kevin Schmeller/Thomas Weiß, 3. Tobias Wolf/Johannes Malzer. Hobby-Runde Damen : 1. Anna Kohl, 2. Amelie Landgraf, 3. Lisa Konrad und Sandra Hassner.U 18 männlich : 1. Jannis Hültner, 2. Kevin Kraus, 3. Michael Gleißner und Matthias Gleißner. U 18 männlich Doppel : 1. Matthias Gleißner/Kevin Kraus, 2. Leonhard Punzmann/Leon Ziegler, 3. Michael Gleißner/Vincent Groll und Simon Härtl/Jannis Hültner. U 18 weiblich Doppel : 1. Leonie Fenzl/Miriam Kiermaier, 2. Luisa Gmeiner/Anna Punzmann, 3. Susanne Pröls/Hannah Schwägerl. U 16 männlich : 1. Matthias Gleißner, 2. Kevin Kraus, 3. Vincent Groll und Leonhard Punzmann. U 16 männlich Doppel : 1. Matthias Gleißner/Leonhard Punzmann, 2. Kevin Kraus/Bastian Rother, 3. Levin Spitzl/Michael Gleißner. U 16 weiblich : 1. Miriam Kiermaier, 2. Leonie Fenzl, 3. Lea Grommas und Luisa Gmeiner. U 14 männlich : 1. Michael Gleißner, 2. Felix Kohl, 3. Vincent Groll und Benno Brech. U 14 weiblich : 1. Lea Grommas, 2. Julia Wührl, 3. Pia Grommas und Luisa Gmeiner. U 14 Doppel : 1. Michael Gleißner/Felix Kohl, 2. Luisa Gmeiner/Lea Grommas, 3. Pia Grommas/Julia Wührl und Vincent Groll/Nico Lange. U 12 : 1. Pia Grommas, 2. Louis Ziegler, 3. Max Ziegler und Benno Brech.Die Jugendwartin schloss sich mit einem Bericht über die Tenniskids, die auf Kleinfeld spielten an. In der Gruppe Anfänger siegte Ferdinand Vogl, bei den Acht- bis Zehnjährigen Max Ziegler.