Sport Tirschenreuth

28.07.2017

3

0 28.07.2017

Nach der Meisterschaft der Herren 40 in der Bezirksliga (wir berichteten) meldet die Abteilung Tennis im ATSV Tirschenreuth drei weitere Titel. Im Nachwuchsbereich blieben die Junioren U18 sowie die Juniorinnen U16 und U18 ungeschlagen.

Die Junioren U18 hatten es in der Bezirksklasse 1 mit vier Gegnern zu tun. Insgesamt wurden sechs Spieler eingesetzt, die erfolgreichsten Akteure waren Kevin Kraus und Matthias Gleißner. Weiter waren Michael Gleißner, Leon Ziegler, Leonhard Punzmann und Jannis Hültner dabei. Die Jungs errangen übrigens schon zum wiederholten Male die Meisterschaft. Mannschaftsführer ist Matthias Gleißner, Betreuerin Ute Gleißner.Ein Novum gab es bei den Meisterschaften der Juniorinnen U18 und U16, denn zahlreiche Spielerinnen wie Miriam Kiermaier, Leonie Fenzl, Julia Wührl, Hannah Schwägerl und Lea Punzmann waren in beiden Mannschaften aktiv. Die U18 spielte in der Bezirksklasse 1, in der acht Teams am Start waren. Die Tirschenreutherinnen gewannen alle sieben Spiele (14:0 Punkte, 37:5 Mannschaftspunkte) und wurden souverän Meister vor dem TC Rot-Weiß Amberg. Die erfolgreichsten Spielerinnen waren Miriam Kiermaier, Susanne Pröls, Leonie Fenzl, und Hanna Schwägerl. Zum Einsatz kamen hier auch Julia Wührl und Lea Grommas. Betreuer war Hans-Jürgen Kiermaier.Sieben U16-Teams kämpften in der Bezirksklasse 1 der Mädchen um den Titel. Der TC im ATSV gewann fünf Spiele, nur gegen den TC Waldershof musste man sich mit einem 3:3 zufrieden geben. Das bedeutete 11:1 Tabellen- und 31:5 Mannschaftspunkte. Bei den erfolgreichsten Spielerinnen sind wieder Miriam Kiermaier, Leonie Fenzl und Hannah Schwägerl zu nennen, zusätzlich kamen Julia Wührl, Lea Grommas, Luisa Gmeiner und Anna Punzmann zum Einsatz. Diese Mannschaft betreute Martin Fenzl.