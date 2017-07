Sport Tirschenreuth

20.07.2017

1

0 20.07.2017

Fünf Aktive des Tirschenreuther Schwimm-Clubs haben sich in diesem Jahr für die bayerischen Jugendmeisterschaften qualifiziert. Am Wochenende messen sich Kathrin und Lukas Bachmeier, Viktoria Bogner, Fynn Legat und Kilian Züllich mit der bayerischen Elite.

Über 600 Aktive aus 87 Vereinen werden im Regensburger Westbad von Freitag bis Sonntag rund 2600 Starts absolvieren. "Die bayerischen Meisterschaften sind für uns ein abschließender Höhepunkt der ereignisreichen Saison 2016/17", beschreibt TSC-Trainer German Helgert den Stellenwert der Titelkämpfe und sieht mit der Qualifikation den Pflichtpart bereits als erfüllt an. "Natürlich würden wir uns über persönliche Bestleistungen freuen. Vielleicht können wir dann auch das ein oder andere Mal in Medaillennähe schwimmen", hat Helgert die Konkurrenz analysiert, um gleichzeitig festzustellen, dass jede Top-Ten-Platzierung bereits als Erfolg zu werten ist.Geprägt nämlich wird die Meisterschaft in Regensburg wohl einmal mehr von den Leistungszentren mit 50-m-Schwimmhallen und hauptamtlichem Trainerstab. Dass starke Leistungen auch ohne diese optimalen Bedingungen möglich sind, haben die Tirschenreuther Schwimmer indes auch in diesem Jahr schon wiederholt unter Beweis gestellt. Daher darf man auf das Abschneiden des Quintetts durchaus gespannt sein. Angeführt wird es vom 19-jährigen Lukas Bachmeier, der im 50-m Brustsprint antritt. Ebenfalls auf den Bruststrecken zu Hause sind der 15-jährige Kilian Züllich und der drei Jahre jüngere Fynn Legat. Legat stammt aus dem TSC-Talentschuppen und wird dort von Hubert Brech und seiner Mutter Barbara, einer ehemals ebenfalls hervorragenden Brustschwimmerin, betreut.Mit den beiden 15-jährigen Kathrin Bachmeier und Viktoria Bogner treten im enorm stark besetzten Jahrgang 2002 zwei TSC-Mädchen in unmittelbarer Konkurrenz auf den Freistilstrecken sowie den 200 m Lagen an. Kathrin Bachmeier konnte sich zudem über 100 m Rücken und 50 m Schmetterling qualifizieren. Vor allem auf den Freistildistanzen ist im ewig jungen Duell der beiden Freundinnen mit knappen Entscheidungen zu rechnen.