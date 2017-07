Sport Tirschenreuth

Zwölf Top-Ten-Platzierungen sowie eine Serie guter Zeiten sind die Bilanz der Aktiven des Tirschenreuther Schwimm-Clubs bei den bayerischen Jugendmeisterschaften in Regensburg. Und auch wenn der erhoffte Medaillengewinn teilweise sehr knapp verfehlt wurde, dürfen die Kreisstädter zufrieden sein.

Und dann hab' ich einfach die Wand nicht richtig getroffen, und das war's. Viktoria Bogner

Es sollte einfach nicht sein: Vor allem Freistil-Spezialistin Viktoria Bogner haderte nach ihrem letzten Rennen über die 200 m Freistil ein wenig mit dem Schicksal. Zur letzten Wende lag sie noch auf Bronzekurs. "Und dann hab' ich einfach die Wand nicht richtig getroffen, und das war's", kommentierte die 15-Jährige ihr Missgeschick. Am Ende landete Bogner in 2:16,48 Minuten auf Rang vier.Dabei begannen die drei Meisterschaftstage gerade für sie optimal. Bogner startete als Fünfte über die 400 m Freistil gleich mit einem neuen Vereinsrekord in 4:51,51 Minuten. Und auch die starken 1:02,24 über die 100-m-Distanz brachten ihr den fünften Rang, während sie in einem äußerst dicht beieinander liegenden Feld den 50-m-Sprint nach starken 0:29,04 als Achte abschloss.Die gleichaltrige Kathrin Bachmeier stand ihrer Freundin im internen Duell vor allem auf den kurzen Strecken kaum hinterher. Stark waren die 0:29,09 und 1:03,2 über die 50 und 100 m Freistil mit jeweils Platz neun. Auf den längeren Strecken hatte sie indes mit Atemproblemen zu kämpfen, konnte sich aber dennoch über die 400 m in 5:08 ebenfalls als Neunte noch unter Bayerns Top-Ten schieben. Für ihren Bruder, den 19-jährigen Lukas Bachmeier, bedeuteten die Titelkämpfe von Regensburg altersbedingt den Abschied von der Juniorenklasse. Mit sehr guten 0:33,26 über die 50 m Brust war er dabei als Zwölfter beispielgebend für seine beiden jüngeren Mitstreiter im Team.Kilian Züllich (15) steigerte sich im Brustsprint auf ebenfalls sehr starke 0:34,24 sowie über die 100 m auf 1:18,31. Und der erst zwölfjährige Fynn Legat gab bei seinem Debüt auf bayerischer Ebene berechtigte Hoffnung dafür, dass die lange Tradition herausragender Brustschwimmer in den Reihen des TSC eine Fortsetzung findet. In 1:25,96 verpasste er als Vierter über die 100 m Brust eine Medaille nur knapp und auch sein sechster Platz über die 200 m Brust in starken 3:05,66 zeigt durchaus Perspektiven auf.Die TSC-Trainer German Helgert und Barbara Legat-Kasel waren mit dem Auftreten ihrer Schützlinge absolut zufrieden. "Natürlich hatten wir gehofft, nach den guten Leistungen bei den Oberpfalzmeisterschaften vor zwei Wochen noch ein wenig draufsetzen zu können. Aber alle fünf Sportler haben ihr Bestes gegeben und sich die Sommerpause redlich verdient", zog Helgert ein Resümee.