Sport Tirschenreuth

26.06.2017

8

0 26.06.2017

Mit etlichen Medaillen im Gepäck kehren die Tirschenreuther Schwimmer von den Meisterschaften in Erfurt zurück. Besonders ein 12-jähriger Youngster macht auf sich aufmerksam.

Einen starken Eindruck haben die Aktiven des Tirschenreuther Schwimm-Clubs bei den offenen thüringischen Meisterschaften in Erfurt hinterlassen: Neben 14 Gold-, 17 Silber- und 14 Bronzemedaillen landeten die Kreisstädter bei 37 Finalteilnahmen in den Kinder- bzw. offenen Finalläufen fünfmal auf dem Siegerpodest.Großer Gewinner beim TSC war der erst 12-jährige Fynn Legat. Mit dem Sieg in seiner Altersklasse über 50m Brust (0:40) und den zweiten Plätzen über die 100m und 200m (1:27/3:09) gelang ihm die Qualifikation für die Kinderfinals, die er mit dem Gewinn der Silbermedaille über die 50m sowie der Bronzemedaillen über 100m und 200m Brust abschloss. Zugleich qualifizierte er sich für die bayerischen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Regensburg. Mit der 13-jährigen Daria Codlova (unter anderem vier Silbermedaillen in ihrer Altersklasse) und der ein Jahr jüngeren Marlene Züllich schafften zwei weitere Schwimmerinnen des TSC- Perspektivkaders den Sprung in die Kinderfinals.Über etwas mehr Routine verfügen die etablierten TSC-Kräfte. Vor allem im Jahrgang 2002 stellten die Stiftländer mit Kathrin Bachmeier, Viktoria Bogner und Lena Rath eine Macht dar, die wiederholt alle drei Podestplätze für sich in Anspruch nahm. So gewann Bachmeier die 50m Rücken in 0:36 und schrammte im 50m- und 100m-Schmetterlingsfinale als jeweils Vierte knapp an Edelmetall vorbei. Bogner gewann die Altersklasse über 50m Brust (0:38), 100m und 200m Schmettern (1:15/2:56) sowie 100m und 200m Freistil (1:03/2:19) und erkämpfte in den Damenfinals über 200m Schmettern (2:46) und 200m Freistil (2:17) Silber und Bronze. Rath war als Brust-Spezialistin vom Pech verfolgt: Sie gewann die 100m und 200m in 1:28 und 3:01,7 und steigerte sich in den Damenfinals auf 1:27 und 3:01, verpasste aber ebenso wie über die 200m Lagen (2:49) als jeweils Vierte Edelmetall.Im Jahrgang 2003 schaffte Leonie Reif auf Anhieb vier Finalqualifikationen bei den Damen und zog sich vor allem über die 200m Brust (5. in 3:16) achtbar aus der Affäre. Kilian Züllich siegte im Jahrgang 2002 über 200m Schmettern (3:08) und belegte auf dieser Distanz in gleicher Zeit im Herrenfinale Rang 4. Eine starke Leistung lieferte auch die 17-jährige Carina Bönisch ab. Neben den Siegen über 50m und 100m Schmettern (0:33/1:17) und die 200m Freistil (2:27) qualifizierte sie sich für fünf Damenfinals. Besonderes Pech für sie: Über die 50m Freistil verpasste sie in 30,02 Sekunden die Norm für die "Bayerische" um zwei Hundertstel."Jetzt hoffen wir vor allem bei Carina Bönisch und Lena Rath noch auf die Oberpfalzmeisterschaft im heimischen Freibad", zog TSC-Trainer German Helgert Bilanz. Neben Fynn Legat haben Kathrin Bachmeier, Viktoria Bogner, Kilian Züllich sowie der in Erfurt fehlende Lukas Bachmeier die Tickets für den abschließenden Saisonhöhepunkt schon sicher.