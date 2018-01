Sport Tirschenreuth

22.01.2018

Zuletzt ließ Kathrin Bachmeier mit einer Glanz-Zeit unter einer Minute über 100m Freistil aufhorchen. Bei der bayerischen Langstrecken-Meisterschaft sammelte die Tirschenreuther Schwimmerin jetzt auch Edelmetall.

Der Tirschenreuther Schwimm-Club gibt mächtig Gas: Bei den bayerischen Langstreckenmeisterschaften holt Kathrin Bachmeier Bronze über die 800m Freistil. Gleichzeitig fischen die TSC- Akteure beim Schneeflocken-Cup 27 Gold-, 25 Silber- und 16 Bronzemedaillen aus dem Becken des Plauener Stadtbades.Auf der 50m Langbahn des Bayreuther Hallenbads gelingt TSC-Frontfrau Kathrin Bachmeier mit einer exzellenten Energieleistung über die 800m Freistil der Sprung aufs Podest. In starken 9:57,42 holt die 16-Jährige in ihrer Altersklasse überraschend die Bronzemedaille und steigert dabei ihre persönliche Bestleistung um rund 22 Sekunden. "Unser Plan ist aufgegangen, Kathrin ist mit 1:06, 2:20 und 4:51 über die 100, 200 und 400m gut ins Rennen gekommen und danach konstant geblieben," lobt ein sehr zufriedener TSC-Trainer German Helgert.Bestzeiten in Serie gelingen zur gleichen Zeit der 13-köpfigen TSC-Delegation auf der 25m-Bahn im Plauener Stadtbad. In einem konzentriert agierenden Team machen die Jüngeren mit ihren Leistungen Druck auf die etablierten Kräfte, und die lassen mit ihrer Antwort nicht lange auf sich warten. Da setzte Fünfach-Siegerin Viktoria Bogner (16) mit ihren 1:00,48 über 100m Freistil ein Ausrufezeichen und überraschte mit 1:11,91 über die 100m Rücken sowie nicht minder starken 0:28,27 und 0:37,22 über je 50m Freistil und Brust. Die 18-jährige Carina Bönisch setzte sich auf den Schmetterlingsstrecken (0:33; 1:16) in Szene, während sich im Jahrgang 2002 Annika Brech (1:25,45) und Lena Rath (1:25,93) über die 100m Brust ein heißes Duell lieferten.Toll in Fahrt kommt im Jahrgang 2004 Daria Codlova, die bei ihren vier Siegen vor allem mit starken 0:31 und 1:08 auf den Freistil-Strecken sowie ihren 1:26 über 100m Brust überzeugte. Und während in der Aktivenklasse Julia Walter mit stabilen Ergebnissen aufwartete, entwickelte sich im Jahrgang 2005 ein interessantes internes Duell zwischen Janika Hösl (Siegerin über 50 und 100m Schmettern) und Marlene Züllich, auf deren Konto mit den beiden Bruststrecken sowie den 50m Freistil drei Goldmedaillen landeten.Bei den TSC-Herren zeigte Jonas Ducheck nicht nur mit seinen Siegen über 50 und 100m Schmettern (0:28 und 1:06) im Aktivenklassement Reaktion auf die Leistungsexplosion seines sechs Jahre jüngeren Bruders Leon: Stark waren zudem seine 0:33 und 1:13 über 50 und 100m Brust. Der 14-jährige Leon Ducheck wiederum schaffte in seinen acht Rennen neben sechs Siegen auch das Kunststück, ausnahmslos jedes Rennen mit Bestzeit abzuschließen. Stark vor allem die 0:35 und 1:16 auf den Brust- sowie die 0:30 und 1:07 auf den Freistil-Strecken. Mit 0:36 und 1:19 über 50 und 100m Brust unterstrich der ein Jahr jüngere Fynn Legat seine Qualitäten ebenso eindrucksvoll wie der 16-jährige Kilian Züllich angesichts dessen 0:32 und 1:13. Gerade das Brustschwimmen scheint bei den TSC-Herren allmählich wieder zu einer echten Domäne zu werden, wobei Patrick Walter (17) als Schmetterlingsspezialist (0:31; 1:11) die Ausnahme darstellt.Barbara Legat-Kasel und Kerstin Bogner, die in Plauen dem TSC-Team voranstanden, lobten die mannschaftliche Geschlossenheit. "Die Neuen im Team und die Etablierten sind heute ein gutes Stück zusammengewachsen", sind sich beide in ihrer Einschätzung einig.