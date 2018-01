Sport Tirschenreuth

Das Torwart-Camp von Huberth Rosner in der Dreifachturnhalle des Stiftland-Gymnasiums war eine Schau. Mit 40 Kindern im Alter zwischen 6 und 15 Jahren, darunter auch 5 hochtalentierte Mädchen, ging Rosner an die Grenze des Möglichen. Es musste einige Tage vorher sogar einen Anmeldestopp verhängen, so groß war das Interesse. Die hervorragend organisierte Torwartschule hat sich in ganz Nordostbayern herumgesprochen. Bis aus Hof, Schwandorf und Amberg kamen die jungen Keeper nach Tirschenreuth, um diesen ganz speziellen Trainingstag "aufzusaugen". Im elfköpfigen Trainerteam waren neben Huberth Rosner auch Ingram Butter aus Selbitz und Jürgen Pankoff-Sosnowski aus Weiden (beide betreiben jeweils eine eigene Torwartschule). Sie sorgten für einen reibungslosen und intensiven Trainingsablauf. An fünf Stationen absolvierten die Teilnehmer ihr professionelles Torwarttraining. Unter anderem wurde das richtige Fangen, das Abrollen und das Werfen nach dem Ball geübt. So manches vielversprechende Talent fiel den Trainern dabei auf. Sie stellten auch fest, dass die Jungs und Mädchen fußballerisch einiges drauf hatten. Der alte Spruch "Der schlechteste Fußballer geht ins Tor" gehört längst der Vergangenheit an. Am Ende erhielt jeder Teilnehmer ein Torwart-Trikot, eine Trinkflasche und einen Einkaufsgutschein. Bild: exb