16.06.2017

Mit 56 aktiven Teilnehmern reiste die Turngemeinschaft vor kurzem zum Internationalen Deutschen Turnfest nach Berlin. Am Anreisetag bezogen die Teilnehmer in ihrer Unterkunft in der Carl-von-Linne-Schule ihr Quartier. Gleich nach dem Belegen der Klassenräume starteten alle in Richtung des Brandenburger Tors, um beim großen Festzug als Auftakt des Turnfestes dabei zu sein. Dieser erstreckte sich über die Straße des 17. Juni und endete beim Brandenburger Tor. Anschließend fand dort die große Eröffnungsfeier statt. Unter der Woche waren die TG-ler täglich bei Wettkämpfen, Workshops und Mitmachangeboten eingebunden.

Sie starteten bei DTB-Wahlwettkämpfen und Gruppenwettkämpfen, wie Beach-Volleyball und den 4xGames. Dabei handelte es sich um einen neu ins Programm genommenen Mannschaftswettkampf, der ein hochintensives Ganzkörpertraining erfordert. Hier mussten verschiedene Übungen in möglichst geringer Zeit und möglichst hoher Anzahl an Wiederholungen absolviert werden. Auf dem Programm standen viele verschiedene Veranstaltungen, wie die Stadiongala, die Turnerjugendparty und die Finalkämpfe und der Besuch der Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen. Für eine interessante Abwechslung sorgte Organisations- und Vergnügungswart Günter Schedl, der einen Besuch der Reichstagskuppel organisiert hatte.Für die jungen Leute aus Tirschenreuth war der Aufenthalt in der Bundeshauptstadt ein großartiges Erlebnis. Am letzten Tag fand dann im Sommergarten des Messezentrums Berlin die Abschlussveranstaltung statt. Auf der Heimfahrt wurden schon für die Teilnahme am nächsten Deutschen Turnfest, 2021 in Leipzig, Pläne geschmiedet.