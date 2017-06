Sport Tirschenreuth

07.06.2017

3

0 07.06.2017

Spitzenleistungen zeigen die Vierbeiner beim Reitturnier. Im Büttelloch erlebten die Besucher bei 17 Prüfungen die Vielfalt dieses Wettbewerbes.

Über einen reibungslosen Ablauf konnte sich der veranstaltende Reitverein der Kreisstadt beim Dressurturnier freuen. An zwei Tagen waren vor kurzem insgesamt 17 Prüfungen ausgeschrieben, für die sich etwa 250 Starter angemeldet hatten. Mehrere Teilnehmer aus den eigenen Reihen gingen ebenfalls erfolgreich an den Start.Die Ergebnisse vom Samstag, Dressurprüfung Kl. A* : 1. Vanessa Rädlein-Weiß (RSV Fohrenreuth/Rehau) auf Soltero (WN 8,0), 2. Jessica Scherr (PSV Buchbach) auf Lilly (7,6), 3. Yvonne Weinfurtner (PSV Oberviechtach) auf Rosa Roth (7,5), 14. Sandra Schiller auf Dreamboy und Corinna Spann auf Quandec (RV Tirschenreuth), 20. Nadine Roll auf Nadir (RV Tirschenreuth.) - Dressurreiterprüfung Kl. A : 1. Lucia Kuhl (RSV Regensburg) auf Pardal (WN 7,6), 2. Anabel Huther (RV Ellertal) auf Colorful Boy (7,5), 3. Anastasia Baumgartner (Reitzentr. Adertshausen) auf Selina (7,4), 14. Corinna Spann auf Quandec (RV Tirschenreuth), 20. Sandra Schiller (RV Tirschenreuth) auf Dreamboy, 22. Nadine Roll (RV Tirschenreuth) auf Nadir. - Dressurprüfung Kl. A** : 1. Eva Feindt (RV Tirschenreuth) auf Carismo (WN 7,5), 2. Sabrina Mühlbauer (RC Straubing) auf Diamond Rock (7,3), 3. Julia Moser (RFV Neukirchen) auf Andiamo (6,9), 4. Elena Reiter (RV Tirschenreuth) auf Hermes (6,7), 10. Sabine Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Baron Leatherdale. - Dressurpferdeprüfung Kl. A : 1. Andrea Scharf (Pffr. Schwandorf) auf Don Flori (7,5), 2. Ulrike Kick (RSG Weiden) auf Rossana Diva (7,3), 3. Michal Ryndak (Cz) auf Cinzano (7,1), 10. Sabine Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Baron Leatherdale.Dressurreiterprüfung Kl. L : 1. Natascha Kastl (RSG Weiden) auf Arabella (8,0), 2. Anabel Huther (RV Ellertal) auf Fürst Fidel (7,8), 3. Leonie Ertl (RSG Weiden) auf Dahlija (7,7), 10. Eva Feindt (RV Tirschenreuth) auf Carismo, 14. Elena Reiter (RV Tirschenreuth) auf Hermes. - Dressurprüfung Kl. L/Trense : 1. Leonie Ertl (RSG Weiden) auf Dahlija (7,8), 2. Nele Dobmann (RTSG Oberpfälzer Wald) auf Orelie (7,2), 3. Sophia Wild (Schwarzachtaler RFV Kollerhof) auf Burghofs Vanderbilt (7,0).Sonntag, Dressurprüfung Kl. L*/ Kandare : 1. Nicole Hägler (RC Münchsgrün) auf Raja Royal (WN 6,5); 2. Sara Weinfurtner (PSV Oberviechtach) auf Rosa Roth (6,3); 3. Luisa Schlicker (RC Auerbach) auf Gaja (6,0), 4. Eva Feindt (RV Tirschenreuth) auf Carismo. - Dressurprüfung Kl. M* : 1. Ulrike Kick (RSG Weiden) auf Bond Girl (7,5) 2. Marie-Valeska Walz (RSC Silbergrube) auf De Satino (7,3), 3. Lisa Gläß (RSC Ratisbona) auf Dolora (6,5), 9. Sabine Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Dimension. - Dressurprüfung Kl. M* : 1. Isabell Helbing (RFr Landgestüt Landshut) auf Sir Leopold (7,8), 2. Nicole Seitz (RC Münchsgrün) auf Feriz (7,5), 3. Jana Lang (RSG Stulln) auf Micello (7,3), 12. Sabine Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Dimension.Dressurprüfung Kl. M** : 1. Isabell Helbing (RFr Landgestüt Landshut) auf Sir Leopold, 2. Katrin Härlein (RC Schloß Eysölden) auf Sir Pokerface, 3. Nicole Seitz (RSG Münchsgrün) auf Feriz. - Dressurprüfung Kl. S* : 1. Julia Dunz (RC Bonhof) auf Weyden, 2. Katrin Härlein (RC Schloß Eysölden) auf Sir Pokerface, 3. Ulrike Kick (RSG Weiden) auf All Star. - Reiterwettbewerb (Schritt/Trab): 1. Abteilung Mirja Reinl (RSG Eichenhof Frauenricht) auf Rosegarden, 2. Abteilung Lisa Schuller (RV Tirschenreuth) auf Liesel. - Reiterwettbewerb : 1. Abteilung Leonie Beer (RV Tir.) auf E'tou, 2. Abteilung Nadia Ajeli-Kargar (RSG Frankenhof Sonnefeld) auf Kronprinz, 3. Abteilung Mirja Reinl (RSG Eichenhof Frauenricht) auf Rosegarden, 4. Abteilung Anja Schnurrer (RFG Mitterteich) auf Wolke Sieben, 5. Abteilung Franziska Reil (RSG Eichendorf-Frauenricht) auf Bella, 6. Abteilung Fiona Göbel (RFZG Moosbürg) auf Kiara. - Dressurreiterwettbewerb : 1. Lisa Schuberth (RSG Frankenhof Sonnefeld) auf Silvermoon Salina, 2. Emilia Rupp (RFr Landgestüt Landshut) auf Davidoff, 3. Marie Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Saladin, 8. Hanna Santl (RV Tirschenreuth) auf Lissi, 9. Luisa Schärl (RV Tirschenreuth) auf Austernperle, 13. Emily Achatz (RV Tirschenreuth) auf Sten, 17. Tamara Mayerhöfer (RV Tirschenreuth) auf Snoopy, 22. Leonie Beer (RV Tirschenreuth) auf E'tou. - Dressur-Wettbewerb (E 1) : 1. Lisa Schuberth (RSG Frankenhof Sonnefeld) auf Silvermoon Salina, 2. Alina Steiner (PSG Eichendorf Frauenricht) auf Lorena, 3. Manuela Stadler (RFZG Moosbürg) auf Iris, 11. Corinna Spann (RV Tirschenreuth) auf Quandec, 15. Luisa Schärl (RV Tirschenreuth) auf Austernperle, 17. Marie Fichtner (RV Tirschenreuth) auf Saladin. - Reiter-WB mit 2 Sprüngen : 1. Abteilung Marcel Kröckel (RFV Oberlind) auf Levistann, 2. Abteilung Sabrina Riedl (RC Münchsgrün) auf Rio, 3. Abteilung Carolina Schultes (Schwarzachtaler RFV Kollerhof) auf Adlatus, 4. Abteilung Felix Wendl (RFV Sulzbach-Rosenberg) auf Campeon LVI. - Führzügelwettbewerb : 1. Abteilung Pauline Ludwig (RSP Eichenhof-Frauenricht) auf Bella, 2. Abteilung Felicitas Bock (PSG Eichenhof-Frauenricht) auf Ricky.