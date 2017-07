Sport Tirschenreuth

Der Wettbewerb der Großkaliberschützen hatte ein schmackhaftes Ende. Für die besten Teilnehmer gab es nämlich Wurstwaren.

Sehr zufrieden durfte Bernd Körner, Vorsitzender der Großkaliberschützen 1993 Tirschenreuth, mit der Vereinsmeisterschaft sein. Nicht nur, dass die Teilnehmer zahlreich an den Start gingen, sie zeigten sich auch sehr treffsicher. Am Ende durfte Lothar Wolfrum den Wanderpokal für sich beanspruchen. Er hatte sich mit 389 Ringen den Gesamtsieg erkämpft.Austragungsort war für die Wettkämpfe mit den Langwaffen der Schießstand Friedenfels. Der zweite Teil mit Kurzwaffen wurde wieder auf dem Schießstand Betzenmühle ausgetragen. Ein gemütliches Vereinsfest, bei dem natürlich auch Kaffee und leckere Torten und Kuchen nicht fehlen durften, schloss sich der Pokalverleihung an. Einen kleinen Wermutstropfen hatte Bernd Körner allerdings dann doch zu vermelden: Die Siegerpokale waren leider noch nicht eingetroffen. Sie werden also nachgeliefert. Die Sachpreise, in Form von Wurstwaren, wurden mit viel Elan wie gewohnt verteilt.Bei der Kategorie "Langwaffe-300 m Freigewehr, Kaliber bis 8mm, mit Zielfernrohr, Auflage, sitzend" und einer Zeitvorgabe von acht Minuten auf eine Serie von zehn Schuss wurden die ersten drei Plätze hart umkämpft. Mit jeweils 99 Ringen belegten Markus Forster, Alois Wolfrum und Lothar Wolfrum in dieser Reihenfolge die ersten Ränge. In der Disziplin "Langwaffe-100 m Präzision, Kaliber ab 6,5 mm (Vorgaben wie oben)" zeigten sich die Erstplatzierten wiederum sehr treffsicher. Auch hier wurden jeweils 100 Ringe erkämpft. Erstplatzierter war Lothar Wolfrum, Mareike Bayer setzte sich auf den 2. Platz, gefolgt von Max Bayer auf dem 3. Platz.Mit unveränderter Originalvisierung, also ohne Zielfernrohr, dazu freihändig, sitzend, mit Kaliber ab 6,5 mm und einer Zeitvorgabe von zehn Minuten auf zehn Schüsse ging es bei der Disziplin Langwaffe-100 m Ordonanzgewehr an den Start. Hier erreichte Lothar Wolfrum mit 89 Ringen Platz eins, Alois Wolfrum folgte mit 86 Ringen und Markus Forster mit 72 Ringen. Auch für die Kurzwaffenwettkämpfe gibt es drei unterschiedliche Kategorien. Bei der Disziplin "Kurzwaffe-20 m Präzision" wird die Zeit für zehn Schüsse auf sechs Minuten gegrenzt. Hier setzte sich wiederum Lothar Wolfrum (89 Ringe) auf Platz eins, gefolgt von Konrad Wolfrum (87 Ringe) auf Platz zwei und Hermann Laubert (83 Ringe) auf Platz drei. Beim "Kurzwaffe-10 m Zeitschießen" gibt es für die Serie von fünf Schüssen nur 15 Sekunden Zeit. Auch hier war Lothar Wolfrum unbestrittener Sieger auf Platz eins mit 12 Ringen, jedoch knapp gefolgt von Ewald Rumrich mit 11 Ringen auf Platz zwei und Konrad Wolfrum mit ebenfalls 11 Ringen auf Platz drei.Beim Kurzwaffe-10 m Kegelschießen müssen fünf Kegel und eine Wurfscheibe getroffen werden. Lothar Wolfrum schaffte dies in 18,55 Sekunden und hatte wiederum den ersten Platz erreicht. Platz zwei erkämpfte sich Markus Forster mit 25,12 Sekunden und Herbert Blei folgte mit 25,51 Sekunden auf den dritten Platz.