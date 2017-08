Vermischtes Tirschenreuth

18.08.2017

Einen explosiven Fund hat ein 21-Jähriger beim Geocaching in einem Waldgebiet westlich von Tirschenreuth in Richtung Hohenwald am Donnerstagnachmittag gemacht.

Laut Polizeibericht fand der Mann acht Dosen, etwa in der Größe einer Haarspray-Dose, mit Aufschrift. Die Polizeiinspektion Tirschenreuth informierte sofort das Sprengkommando.Vor Ort stellten die Spezialisten des Sprengkommandos fest, dass es sich um acht funktionsfähige Minenzünder für Schützenminen handelt. Diese waren gefüllt mit einem Gramm TNT. Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Spezialisten entschärften die Sprengmittel nahmen sie in sichere Verwahrung.