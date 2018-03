Vermischtes Tirschenreuth

23.03.2018

Ab Sonntag gilt wieder Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht eine Stunde vorgestellt. Stefan Schneider weiß, was das bedeutet. Am Montag kommen wieder viele Kunden, die sich ihre Zeitmesser vom Fachmann modifizieren lassen.

Kein Traumberuf

Chronograph im Trend

Der Uhrmachermeister ist ein Fan der Zeitumstellung. Aber nicht wegen der vielen Kunden. "Mit Sommerzeit kann ich am Abend noch Rad fahren", verrät er. Stefan Schneider vergleicht gerne Uhren mit Autos. Der 52-Jährige rechnet vor: "Verglichen damit, leistet die Mechanik in einer Uhr etwa 30 000 Kilometer im Jahr. Der große Unterschied ist, dass die Uhr in dieser Zeit nur selten einen Ölwechsel spendiert bekommt."Dies sei der häufigste Grund, warum mechanische Uhren irgendwann nicht mehr laufen. "Das Öl darin verharzt, der Widerstand wird zu groß und sie bleiben stehen. Dann sind wir Uhrmacher gefragt." Schneider wohnt in Selb und pendelt täglich zwischen seiner Heimatstadt und dem Geschäft in Tirschenreuth hin und her. Uhrmacher sei mittlerweile schon ein eher seltener Beruf. Im Umkreis gebe es nur noch eine Handvoll Kollegen, etwa in Weiden oder Marktredwitz.Für Stefan Schneider war anfangs der Uhrmacher-Job nicht der Traumberuf, "das ist er erst später geworden." Chemisch-technischer Assistent hatte er eigentlich werden wollen. Als aber 1982 ein Berufsberater in der Schule auftauchte und in Einzelgesprächen jeden Abschlussschüler beriet, stellte der fest, dass für Schneider doch die Fachrichtung Metall das Richtige wäre."Er hatte auch gleich die Adresse meines späteren Lehrherrn in Hof dabei, so bin ich da reingestolpert." Nach der Lehre arbeitete Schneider als Geselle in Marktredwitz und Selb und war schließlich mehrere Jahre als Feinmechaniker bei der Firma Netzsch in Selb beschäftigt, bevor er 2008 das Juweliergeschäft Saller in Tirschenreuth übernahm. Als Schneider im Uhrmacherhandwerk einstieg, war gerade die Zeit, in der die Quarzuhren die mechanischen verdrängten. "Aber seit etwa 15 Jahren erfahren die mechanischen Uhren eine Renaissance. Es werden auch wieder neue hergestellt", erzählt er. Mit etwa 3500 Euro für einen hochwertigen Chronographen sei man dabei. Die mechanischen Uhren sind die, die bei Uhrmachern die Pulsfrequenz erhöhen - vor allem dann, wenn sie nicht mehr laufen und der Kunde den Reparaturauftrag unterschreibt.Ob es sich dabei um eine neue Uhr, einen alten Regulator, eine 200 Jahre alte Taschenuhr oder eine mächtige Standuhr handelt, spielt keine Rolle. Aus etwa 250 Einzelteilen besteht ein Chronograph, darunter solche Geheimnisse wie Unruh, Anker und Ankerrad. "Wenn Geld keine Rolle spielt, lässt sich grundsätzlich fast alles reparieren, sagt Schneider. "Oft stellt sich nur die Frage ob sich das lohnt."Seien Einzelteile defekt, müssten sie von Hand neu angefertigt werden. Egal ob ein Zeiger oder ein winziges Zahnrad fehle: Es sei unfassbar faszinierend, wenn man eine defekte Uhr vor sich liegen habe, sie komplett zerlege, den Grund finde, warum sie nicht mehr funktioniere, ihn beseitige und sehe, wie sie wieder zu laufen beginne.Die heute, vor allem von jungen Leuten gefragten, Smartwatches sieht Schneider als vorübergehenden Trend. "Sie haben ja eigentlich nichts mit einer Uhr zu tun." Trend bei den Herren sei derzeit der sportliche Chronograph, die Damen bevorzugten eher den schlichten Zeitmesser, "der aber ruhig groß sein darf". Den Vorläufer der Zeitmesser datiert die Wissenschaft auf das Jahr 1240. Unter dem Begriff Nürnberger Ei entstanden im 16. Jahrhundert die ersten Taschenuhren. Moderne mechanische Chronographen verfügen über einen ewigen Kalender, erkennen Schaltjahre und zeigen die Mondphasen.