Vermischtes Tirschenreuth

14.09.2017

0 14.09.2017

Abschied nehmen hieß es für Stadtpfarrer Georg Flierl und die Mitglieder der Kirchenverwaltung. Sie verabschiedeten Werner Fritsch mit einem Geschenkkorb nach 23 Jahren als Organist und Chorleiter der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Zum 1. Oktober wird Werner Fritsch Chorleiter in Fuchsmühl. Stadtpfarrer Flierl hob besonders die absolute Verlässlichkeit von Werner Fritsch hervor. In den 23 Jahren, welche er hier in Tirschenreuth als Chorleiter und Organist tätig war, gab es keinen einzigen Tag, an dem er wegen Krankheit fehlte. Der Geistliche und die Mitglieder der Kirchenverwaltung wünschen dem Organisten an seiner neuen Arbeitsstelle in Fuchmühl alles Gute.