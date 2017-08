Vermischtes Tirschenreuth

08.08.2017

3

0 08.08.2017

Vier Monate haben Hund und Herrchen trainiert. Dafür gab es bei der Prüfung die Höchstpunktzahl.

Unter der Leitung von Ausbilder Siegfried Herzog führte die BJV Kreisgruppe Tirschenreuth wieder einen Hundeführerlehrgang durch. Die Ausbildung dauerte insgesamt vier Monate, elf Jagdhunde und elf Begleithunde nahmen daran teil. Nun stand die Abschlussprüfung an, die von der Richterin und Hundeobfrau für den Regierungsbezirk Oberpfalz im Bayerischen Jagdverband, Ute Ehebauer, vorgenommen wurde. Alle Teilnehmer erreichten hervorragende Ergebnisse.Bei den Begleithunden konnten drei Hunde die Höchstpunktzahl 80 erreichen. Tagessieger wurde der Labrador Maurus-Hardy von Friederike Schwägerl. Bei den Jagdhunden konnten zwei Tiere die Höchstpunktzahl von 80 erreichen, hier wurde der Deutsche Kurzhaar Loni II vom Moosbachtal mit seinem Führer Norbert Helgert Tagesbester. Ihren Erfolg feierten Hunde und Besitzer in geselliger Runde im Gasthaus Beer in Stein, wo Kursleiter Siegfried Herzog die Urkunden mit einem Erinnerungspokal überreichte. Herzog wünschte gerade den Jagdhundeführern viel Erfolg im September für die anstehende Brauchbarkeitsprüfung.