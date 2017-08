Vermischtes Tirschenreuth

09.08.2017

5

0 09.08.2017

Zur Vertiefung des eigenen Wissens auf dem Gebiet der Endoprothetik waren sechs Orthopäden und Unfallchirurgen aus Polen zu einem sechstägigen Operationskurs an die Klinik für Spezielle Chirurgie und Endoprothetik des Tirschenreuther Krankenhauses angereist. Schwerpunkte der Fortbildung waren die Anwendung von Knochenzement, Implantationstechniken und vor allem Wechseloperationen bei Lockerungen und Infektionen von Kunstgelenken. Genauso wie in der Bundesrepublik nehmen auch im Nachbarland die komplizierten Eingriffe nicht nur an Häufigkeit, sondern auch hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades zu. Mit großem Erfolg bietet die Klinik von Professor Dr. Rudolf Ascherl jährlich sechs derartige Kurse für Operateure und OP-Personal an. Für das Treffen mit den Kollegen aus Polen war ein sehr intensives, umfangreiches und detailliertes Programm gestaltet worden. Begeistert zeigte sich der Leiter des Endoprothetikzentrums, Professor Dr. Ascherl von der hohen Kompetenz der polnischen Kollegen. Geschichte, Tradition und Kultur der Region kamen beim Besuch nicht zu kurz. Besuche der Klosterbibliothek Waldsassen, der Burg Falkenberg und der Großen Kappl bei Münchenreuth haben großen Eindruck hinterlassen. Unser Bild zeigt die polnischen Gäste zusammen mit Leitendem Oberarzt Jürgen Engelhardt und Oberarzt Dr. Kai Wolfram (hinten von links). Bild: exb