Aikido-Lehrgang zum 60. Geburtstag

Vermischtes Tirschenreuth

30.01.2018

Dass es dennoch lohnenswert ist, sich mit dem energetischen Aspekt der Bewegungsformen zu befassen, erspürten die Teilnehmer aus Tirschenreuth, Regensburg, Kulmbach und andern Orten in vielen praktischen Übungen. Bereits bei der Gymnastik wurde besonderer Wert auf die Achtsamkeit gelegt: sich in den Körper hineinfühlen, die innere und äußere Haltung im Zusammenhang. "Mühlstein-Übung", Zellatmung "Himmlischer Kreislauf", "Pushhands", "Affenabwehren" mit Augenenergie - all diese Elemente aus dem Tai Chi wurden als Grundlage für die Energiearbeit geübt und anschließend in die Aikido-Techniken Ikkyo, Shiho-nage, Irimi-nage, Kaiten-nage, Aiken-nage und Kokyu-nage eingebunden.Dabei demonstrierte Gottfried Fröhlich, dass oft schon kleine Unterschiede in der Handhaltung oder in der Aufmerksamkeit einen deutlichen Unterschied bedingen. Die angenehme Atmosphäre war getragen vom spürbaren Interesse und aufmerksamen Bemühen der Teilnehmer. Mit Beifall von seinem langjährigen Lehrer und Mentor Werner Winkler wurde Gottfried Fröhlich für sein Training geehrt. Beim gemütlichen Beisammensein überreichte Margret Schels , Vorsitzende von Aikido Tirschenreuth, einen thematisch passenden Präsentkorb.