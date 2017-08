Vermischtes Tirschenreuth

09.08.2017

Albert Giehl räumt seinen Schreibtisch im Landratsamt. Die Behörde verliert damit ein Urgestein. Mit dem langjährigen Mitarbeiter im Sozialamt geht auch einer, der sein ganzes Berufsleben noch vor sich hat.

Landrat Wolfgang Lippert verabschiedete Albert Giehl in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand. "Als ,Urgestein' im Landratsamt gehören Sie sozusagen schon zum Inventar des Sozialamtes", so der Landrat. Über viele Jahre hinweg stand Giehl den Bürgern, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, als Sachbearbeiter im Sozialamt mit Rat und Tat zur Seite.Giehl begann seine dienstliche Laufbahn bereits 1971 als Regierungsanwärter und war nach seiner Ausbildung einige Jahre an der Regierung der Oberpfalz. Im Oktober 1979 kehrte er an das Landratsamt Tirschenreuth zurück. Zu seinen Aufgabenbereichen zählten die Bearbeitung von Beihilfen und Reisekosten sowie von Gemeindefinanzen, vor allem aber die Sachbearbeitung in der Sozialhilfeverwaltung. Hier oblag ihm die Grundsicherung im Alter. Gerade die älteren, hilfsbedürftigen Menschen lagen ihm am Herzen. "Er war einer, der auch schon mal Klartext reden und sehr bestimmt die Sach- und Rechtslage darstellen konnte ", so der Landrat. Lippert zitierte auch eine Leistungsempfängerin: "Schade, dass Herr Giehl geht, er war kein Bürokrat, sondern ein menschlicher Beamter".Ebenfalls verabschiedet wurde Florian Wameser. Der junge Mann hat sein ganzes Berufsleben noch vor sich. Wameser leistete seit September 2016 Bundesfreiwilligendienst im Kreisjugendamt und war schwerpunktmäßig im Bereich der Kommunalen Jugendarbeit eingesetzt. Einen Tag pro Woche war er auch dem Kreisjugendring zugewiesen. Der engagierte Jugendliche arbeitete bei verschiedenen Veranstaltungen des Jahresprogramms mit, kümmerte sich um die Wartung und den Verleih von Medien, Gerätschaften und Materialien und unterstützte die Jugendarbeit bei der Vorbereitung und Abwicklung von Versandaktionen.Nach diesem Bundesfreiwilligenjahr wird Wameser nun an der FH in Weiden studieren. "Mit Ihrem Organisationstalent und Ihrem Verantwortungsbewusstsein sind Sie für das bevorstehende Berufsleben bestens gerüstet", meinte der Landrat und wünschte Wameser alles Gute für das Studium.