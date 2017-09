Amtsgerichtsdirektor gedroht

Vermischtes Tirschenreuth

11.09.2017

Weiden. Ein Thüringer (39) sollte sich am Montag vor dem Amtsgericht Weiden verantworten. Er hatte im Frühjahr einen Brief geschrieben, den die Staatsanwaltschaft als versuchte Nötigung wertet. Das Opfer: Amtsgerichtsdirektor Thomas Weiß. Problem: Der Angeklagte kam nicht.

Richter Weiß hatte den Thüringer im Juli 2016 wegen der Einfuhr von Crystal über Waldsassen zu einer Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis schrieb ihm der 39-Jährige einen Brief: In einer Art altdeutschen Schrift droht er Weiß mit einer "Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof nach den Römischen Statuten von 1950" - sollte Weiß das Urteil nicht aufheben. Alternativ könne der Richter die Rechtmäßigkeit des Urteils belegen, in dem er eine vom Angeklagten selbst entworfene "eidesstattliche Versicherung" ausfülle und zurücksende. Zusätzlich forderte der Briefschreiber vom Amtsgerichtsdirektor die Haftpflichtversicherung.Drohungen mit einem "empfindlichen Übel" erfüllen den Tatbestand der versuchten Nötigung. Die Gerichtsverhandlung am Montag scheiterte dennoch: Der Angeklagte - inzwischen wieder auf freiem Fuß - kam nicht. Viel Lärm um Nichts: Wie bei allen Verfahren, die Reichsbürger-Ideologie beinhalten, gab es verstärkte Eingangskontrollen. Beamte der Polizeiinspektion Weiden waren kurzzeitig vor Ort. Nach 30-minütiger Wartezeit erließ Richter Hubert Windisch Haftbefehl.Der Mann (Beruf und Familienstand unbekannt) ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern wegen Betäubungsmittelverstößen und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen vorbestraft. In Waldsassen war er mit 4,2 Gramm Crystal erwischt worden. Die sieben Monate Haft wurden nicht zur Bewährung ausgesetzt. Er saß sie heimatnah in einem Gefängnis in Thüringen ab.Es ist nicht der erste Fall dieser Art in diesem Jahr: Im Mai 2017 war ein Thüringer "TV-Journalist" am Weidener Amtsgericht wegen Beleidigung und versuchter Nötigung zu einem Jahr und einem Monat Haft - ohne Bewährung - verurteilt worden. Der 44-Jährige hatte eine Mitarbeiterin der Justiz und den Weidener Landgerichtssprecher in Telefonaten und Mails beleidigt und ihnen gedroht. Die Berufung in diesem Fall steht im November ins Haus: Dann wird vor der Berufungskammer am Landgericht verhandelt.