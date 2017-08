Vermischtes Tirschenreuth

28.08.2017

"Es hat überhaupt nicht weh getan", antwortet Angelika Brunner auf die zwangsläufige Frage anlässlich ihres 60. Geburtstags. Die Chefin der Bäckerei Berthold Brunner durfte aus dem Grund viele Hände schütteln und nahm zahlreiche Glückwünsche entgegen. Gleich am Montagmorgen zählten viele Stadtratskollen zu den ersten Gratulanten. Angelika Brunner ist gebürtige Münchnerin und verbrachte Kindheit und frühe Jugend in Eichenau bei Fürstenfeldbruck. In München besuchte sie die Realschule, lernte anschließend Kinderpflegerin und danach Erzieherin. Mit 18 absolvierte sie dann ein Praktikum im Kindergarten Eichenau. Am 1. August 1980 heiratete sie ihren Ehemann Berthold Brunner. Von da an arbeitete sie in dessen Bäckerei mit, die heute bereits in der vierten Generation geführt wird und 1904 eröffnet wurde. Berthold und Angelika Brunner haben drei Töchter, die alle in der Region leben. Zur Familie gehören auch sieben Enkelkinder. Das jüngste ist einen Monat, das älteste 11 Jahre alt. Zum Betrieb gehören 12 Mitarbeiter, "und wir sind ein echtes Team", sagt Angelika Brunner. Unser Bild zeigt die Jubilarin (Fünfte von links) zusammen mit (von links) Vinzenz Rahn, Martina Sötje, Norbert Schuller und Karl Berr sowie (von rechts) Paulus Mehler, Olga Luft, Manfred Zandt. Conny Zant, Dr. Alfred Scheidler und zweiten Bürgermeister Peter Gold als offizielle Vertreter der Stadt. Der Erzieherin liegen besonders die Belange von Kindern und Jugendlichen am Herzen. Auf ihre Unterstützung dürfen auch immer die einheimischen Vereine rechnen. Im Stadtrat engagiert sich die CSU-Politikerin im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Museumsangelegenheiten und Städtepartnerschaften und arbeitet im Werkausschuss mit. Bild: tr