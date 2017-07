Vermischtes Tirschenreuth

Schon nach wenigen Minuten geheimer Beratung gehen die Türen wieder auf. Dann die frohe Kunde für die Initiatoren: Das Forum Neustadt Plus und der Initiaktivkreis Tirschenreuth machen bei den Zoigl- skulpturen mit: eine Entscheidung, die auch in Amberg Freude auslöst.

"Dies ist unsere große Chance, Zoigl hat für die Region ein Alleinstellungsmerkmal, hier ist das Original zuhause." Geradezu leidenschaftlich bat Norbert Neugirg, Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapelln und Zoiglbierkenner der Region, die Mitglieder des Initiaktivkreises und des Forums Neustadt Plus um Unterstützung beim Bau von fünf Zoiglskulpturen, die in Eslarn, Neuhaus, Windischeschenbach, Falkenberg und Mitterteich aufgestellt und mit einer Wander- und Radlroute verbunden werden sollen. Es handelt sich dabei um die einzigen fünf Oberpfälzer Orten, in denen der Zoigl aus dem eigenen Kommunbrauhaus kommt.Der Skulpturenweg soll den Beinamen "Süffiges Fünfeck an der Goldenen Straße" tragen. Die Nettokosten belaufen sich auf 364 000 Euro, davon sollen aus der Leader-Förderung 199 000 Euro kommen. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder beider Arbeitskreise für die Einreichung eines Förderantrags aus. Gebaut werden soll in den Jahren 2018/2019.Landrat Wolfgang Lippert hatte beide lokale Arbeitsgruppen am Donnerstagabend zur entscheidenden Sitzung ins Landratsamt nach Tirschenreuth eingeladen. Mit dabei auch Landrat Andreas Meier (Neustadt/WN). Neugirg erinnerte zunächst daran, wie die Idee zu diesem Zoiglweg entstand, dessen Projektträger der Bayerisch-Böhmische Kulturverein Bohème mit Sitz in Amberg ist. "Zoigl ist einmalig, den kann man nicht in Flaschen abfüllen", sagte Neugirg und verurteilte die Nachahmer aus den großen Brauereien scharf. Der original Zoigl komme aus dem Kommunbrauhaus und sonst nirgendwo her.Die Zoiglwirte der fünf Kommunbrauhäuser hätten sich zusammengetan und ihre eigene Schutzgemeinschaft gegründet. "Echte Kommunbrauorte halten zusammen und unterscheiden sich von den Kopisten", sagte Neugirg. Der neue Wander- und Radlweg solle in Eslarn starten in Mitterteich enden. In jedem der Orte solle eine Zoiglskulptur entstehen, die auch als Brunnen ausgebaut werden könne. "So eine Skulptur hat eine Lebensdauer von 200 Jahren", sagte Neugirg. Ähnliche Wege gebe es in anderen Gebieten Deutschlands, so auch in Franken, schon lange. Neugirg sprach von einer großen Chance, die man nicht vertun solle.Heribert Bäumler von Bohème stellte den 50 Mitglieder zählenden Verein als Träger des Projektes kurz vor. "Wir wollen Kultur und Kunst zusammenbringen, der Wander- und Radlweg soll eine touristische Attraktion werden. Mit den fünf Zoiglskulpturen soll die Herstellung des Zoiglbier gezeigt werden." Bäumler erinnerte daran, dass die fünf beteiligten Kommunen schon überzeugt worden seien und sich mit 50 000 Euro am Projekt beteiligen wollten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 364 000 Euro netto, davon sind 284 000 Euro förderfähig. Aus Mitteln der Leaderförderung seien 199 000 Euro zu erwarten, den Rest müsse der Verein beisteuern, für den diese Investition ein Kraftakt sei. Die Zoiglbrauer würden aber viele Jahre von diesem Projekt profitieren, weil es ungeahnte Möglichkeiten zulasse.Nach der Präsentation berieten die Arbeitskreise hinter verschlossenen Türen. Schon nach kurzer Zeit informierte Lippert, dass nach einstimmigem Beschluss eine Leader-Förderung beantragt werde.