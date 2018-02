Vermischtes Tirschenreuth

12.02.2018

Hoher Besuch im Tirschenreuther Landratsamt: Aus Brüssel brachte Bernhard Feneis, Präsident des Verbandes der Binnenfischerei und Aquakultur Deutschland, die Botschafterin für europäische Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten in den Landkreis. Der bunt bemalte Fisch "Mathilda" soll 2018 auch das Land der 1000 Teiche europaweit repräsentieren. Er wird zur Eröffnung der Erlebniswochen Fisch am 30. September in Kleinsterz und bei der Kornthaner Karpfenkirchweih am 13. und 14. Oktober zu Gast sein.

"Für den Landkreis ist es ein ganz besonderes Anliegen, ein deutliches Zeichen für europäische Zusammenarbeit zu setzen", betonte Landrat Wolfgang Lippert. Grundstein für den Besuch "Mathildas" war die europäische Konferenz aller Fischwirtschaftsgebiete im November, als über 150 Vertreter verschiedenster Nationen im Landkreis zu Gast und durchweg begeistert waren. "Natürlich sind wir stolz auf diese unheimlich positive Resonanz", sagt Fabian Polster, Manager des Fischwirtschaftsgebiets Tirschenreuth und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft. Feneis dankte für die gute Zusammenarbeit. "Selbst bei einer parlamentarischen Aussprache in Brüssel vor einigen Tagen diente das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth als großes Positivbeispiel für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit." Feneis war mit "Mathilda" bereits in der bayerischen Vertretung in Brüssel, im Bundestag und im Landtag. Die nächsten Ziele sind Konferenzen zum Thema Fischerei sowie Fischwirtschaftsgebiete in Kroatien, welche die Arge Fisch besuchen wird.