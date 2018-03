Vermischtes Tirschenreuth

Einer Technikerin und sechs Technikern für Ländliche Entwicklung hat Behördenleiter Thomas Gollwitzer die Prüfungszeugnisse überreicht. Auf die neuen Anwärter wartet ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld, sagte er und zeigte sich stolz auf die sehr guten Leistungen der Auszubildenden.

In zweieinhalb Jahren wurden sie umfassend auf ihre Aufgaben wie Verhandlungen mit Gemeinden, Behörden und Grundstückseigentümern, die Vermessung von Grundstücken oder den Umgang mit modernster Mess- und Computertechnik vorbereitet. Gollwitzer dankte allen Mitarbeitern des Amtes für Ländliche Entwicklung für die Betreuung der sieben jungen Leute. Die Behörde biete in einer strukturschwachen und vom demografischen Wandel besonders betroffenen Region attraktive und qualifizierte Arbeitsplätze. Bereits im September 2018 werden weitere drei Dienstanfänger ihre Ausbildung in beginnen.