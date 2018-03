Vermischtes Tirschenreuth

22.03.2018

"Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel", sagt Wolfgang Wenisch. Und der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weiß auch, was zu tun ist, damit wir weiter reines Wasser trinken können.

Zu Unrecht Buhmänner

Verbraucher verwirrt

Zum Thema Gewässerschutz gibt es seit Donnerstag eine neue Ausstellung in der Eingangshalle des Amtes. "Nature for Water" ist das diesjährige Motto des internationalen Weltwassertages. Diesen nahm sich das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zum Anlass, um über Gewässerschutz zu sprechen und die neue Ausstellung zu eröffnen. Behördenleiter Wolfgang Wenisch lobte die Wasserqualität im Landkreis: "Wir können stolz sein, dass wir Wasser bei uns einfach aus der Leitung trinken können."So seien kaum chemische Belastungen in Form von Nitrat, Phosphat oder Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser zu finden. "Doch wir können uns deswegen nicht einfach zurücklehnen." Aus diesem Grund wurde die Ausstellung in Kooperation mit den regionalen Partnern des "Wasserpaktes" ins Leben gerufen. Dieser wurde 2017 von der Staatsregierung zusammen mit 15 Erzeugern, Wasserversorgern, Verbänden und Institutionen geschlossen, um Gewässer- und Bodenschutz in Bayern voranzubringen."In der öffentlichen Wahrnehmung gilt der Landwirt oft zu Unrecht als Buhmann", meinte Wenisch. So erklärte er, dass sich bereits 1060 von 1500 Betrieben im Landkreis an Agrarumweltmaßnahmen im Sinne des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms (KULAP), darunter bodennahe Gülleausbringung, Zwischenfruchtanbau und Verzicht auf Dünung oder Pflanzenschutz, beteiligen. Zudem wurden bereits 100 Kilometer Gewässerschutzstreifen angelegt, um die Artenvielfalt zu erhalten und Bodenerosion zu vermeiden.Für Landrat Wolfgang Lippert ist Aufklärung entscheidend: "Im Prinzip geht es uns darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Umweltschutz ist ein übergreifendes Thema. Wasser ist nicht nur Grundwasser, sondern auch Oberflächenwasser, welches irgendwann versickert", meinte er in seiner Begrüßung. Deswegen nimmt das AELF auch eine beratende Funktion ein und hilft bei der Umsetzung der Vorgaben der neuen Düngeverordnung oder informiert Landwirte über die Europäische Wasserrahmenrichtlinie.Zudem gibt es mittlerweile im Landkreis zwei Demo-Betriebe, die eine Vorbildfunktion in Sachen Gewässerschutz haben. "Diese bieten den Landwirten und Besuchergruppen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch", sagte Manfred Zintl vom AELF. Johannes Dietz aus Großensterz ist einer dieser Betriebe. "Vor 13 Jahren haben wir eine Biogasanlage gebaut. Zwei Jahre lang bauten wir Mais an", erklärte er. In Folge dessen wurden Verschlechterungen am Boden festgestellt. Mit Hilfe von Zwischenfrucht und Mist wurden dem Boden wieder Nährstoffe hinzugefügt, was sich positiv ausgewirkt hat.Bei der Ausstellungseröffnung informierten alle anwesenden regionalen Partner des "Wasserpakts", was für den Gewässerschutz getan werden kann. So präsentierte Christian Burckhard vom Fachzentrum für Agrarökologie Amberg trotz der Minusgrade seinen Regensimulator. Damit verdeutlichte er, dass durch Mulchsaat in Hanglagen und in der Fläche eine Bremswirkung des Wasserablaufs entsteht. Hierdurch kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und verfügt auch in trockenen Zeiten über mehr Feuchtigkeit.Wasser geht alle etwas an. Das beginnt schon beim Wäschewaschen, wie Hauswirtschaftsschulleiterin Doris Eckl zeigte. In Deutschland gelangen jährlich etwa 600 000 Tonnen Waschmittel ins Abwasser. "Durch Werbung und neue Produkte verwirren die Hersteller die Verbraucher", meinte sie. Wenn es um Gewässerschutz geht, ist auch Gülle ein wichtiges Thema. Andy Hefner vom Maschinen- und Betriebshilfsring ärgert sich, dass Gülle in den Medien oft als Abfallstoff dargestellt werde: "Gülle wird behandelt wie Gift. Dabei muss sie nur richtig eingesetzt und genug ausgenutzt werden", meinte er.Kreisobmann Ely Eibisch vom Bauernverband lobte die Landwirte: "Sie sind die größten Nutzer des Wassers und tun viel für Gewässerschutz." Es brauche viel Einsatz, damit Wasserqualität erhalten bleibe. Markus Bäumler vom Fachverband für Biogas findet, dass der "Wasserpakt" eine gute Sache ist: "Nun reden viele Leute miteinander, die vorher nur übereinander gesprochen haben."