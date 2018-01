Autodieb in die Flucht geschlagen

Vermischtes Tirschenreuth

Einen gehörigen Schrecken bekam eine Angestellte eines Getränkemarktes in der Mitterteicher Straße. Als die Frau am Samstag gegen 13.45 Uhr kurz das Geschäft verließ, um einer Kundin zu helfen, sah sie einen Fremden auf dem Fahrersitz ihres Pkws sitzen. Als sie sich dem Auto näherte, stieg der Mann aus, lief davon und sprang in einen dunklen Pkw-Kombi mit tschechischer Zulassung. Wie sich herausstellte, war der Täter durch eine Hintertür in den Getränkemarkt gelangt und hatte dort den Autoschlüssel sowie die Handtasche, Parfüms der Angestellten und eine geringe Menge Bargeld entwendet.