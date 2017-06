Vermischtes Tirschenreuth

16.06.2017

Es dürfte ein lauschiger und stimmungsvoller Abend werden, wenn Bata Illic an diesem Samstag unvergessliche Schlager wie "Michaela" oder "Ich hab noch Sand in den Schuhen von Hawaii" singt. Zu Gast ist der Entertainer ab 20 Uhr auf der Seebühne. Bekannt geworden ist Bata Illic als einer der ersten Sänger in der legendären ZDF-Hitparade, wo er mit "Michaela" den großen Durchbruch schaffte. Mit dabei hat Illic sicherlich auch "Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein". Dieser Hit wurde in den 70er Jahren als "unseriös" eingestuft und von einigen Rundfunksendern boykottiert. Heute singen seine Fans jede Zeile lautstark mit, denn Liedtexte wie "Mit verbundenen Augen" oder "Schwarze Madonna" bleiben ein Leben lang im Gedächtnis. Für neue Aufmerksamkeit um seine Person sorgte der Sänger im Jahr 2008 als Teilnehmer im umstrittenen "Dschungelcamp", wo er zum "König der Herzen" gekürt wurde. Danach erreichte er mit seinem neuen Hit "Wie ein Liebeslied" die Top 20 der Deutschen Single-Charts. 2014 kam sein neues Album "Träumen kann ich nur in deinen Armen" heraus. Bata Illic wurde mit drei "Goldenen Stimmgabeln" und 2016 mit der "Goldenen Antenne" ausgezeichnet. Das Konzert beginnt am Samstag, 17. Juni um 20 Uhr. In der Halbzeit werden Canan Klingseisen und Josef Podolsky aus Weiden mit lateinamerikanischen Tänzen unterhalten.