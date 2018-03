Vermischtes Tirschenreuth

05.03.2018

Einen guten Riecher bewies die Polizei bei der Verkehrskontrolle einer Autofahrerin aus dem Raum Tirschenreuth am Sonntag um 21.50 Uhr. Die Streife der PI Tirschenreuth fand in ihrer Hosentasche ein Metallbehältnis mit Crystal. Die Fahrerin räumte promt ein, kurz vorher Crystal konsumiert zu haben. In der Handtasche entdeckten die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser.