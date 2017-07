Vermischtes Tirschenreuth

30.07.2017

3

0 30.07.2017

Einen Blick hinter die Kulissen der "rsb Bioverwertung Hochfranken" in Rehau warfen Landrat Wolfgang Lippert und die Mitgliedern des Ausschusses für Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Energie sowie Mitarbeiter des Landratsamtes. Die Bioabfallvergärungsanlage in Rehau wurde Ende März 2015 in Betrieb genommen. Die Anlage verarbeitet momentan rund 25 000 Tonnen Bioabfall pro Jahr. Seit Februar werden auch Bioabfälle aus dem Landkreis Tirschenreuth, die über Biotonne gesammelt werden, dorthin transportiert. Vor Ort konnten sich die Besucher von der Anlieferung des Bioabfalls bis hin zum fertigen Kompost und Energieerzeugung der Biovergärungsanlage überzeugen. Dabei berichtete Geschäftsführer Andreas Köppel, dass etwa 20 Prozent des Bioguts Störstoffe, wie Metall, Glas, Plastik und Steine sind.