27.03.2018

Die Bilanz des FC Tirschenreuth kann sich sehen lassen. Positiv fällt darin auch die Jugendarbeit mit neun Nachwuchsteams auf.

Langjährige Mitglieder Bei der Jahresversammlung des FC Tirschenreuth wurden auch treue und verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Eine Ehrenurkunde für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Josef Gmeiner, Lukas Hecht, Alexander und Christoph Schober, Karolina Sieder, Eric Siegert, Max Fenzl, Martin Klarner, Dieter Kosnowski, Markus Lange, Philipp Tretter, Harald Kaiser, Petra Schwägerl, Elisabeth Trißl und Kathrin Wagenknecht. Das silberne Vereinsehrenzeichen für 25 Jahre Vereinstreue bekamen Norbert Gleißner, Karl-Heinz Maier, Ernst Maurer, Tobias Schnurrer, Tobias Steinhauser, Jürgen Stangl, Albert Wolfrum und Marco Würner. Bereits 35 Jahre Mitglied beim FC (Goldenes Vereinsehrenzeichen) sind Alois Franz und Josef Kraus. Das Verbands-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft wurde an Siegfried Wölfl, Ludwig Wolfrum und Konrad Zant verliehen. Eine besondere Ehrung wurde Walter Landgraf zuteil. Für seine 35-jährige Funktionärstätigkeit hauptsächlich im Jugendbereich erhielt er die Verbands-Jugend-Ehrenmedaille in Gold, die höchste Auszeichnung des BFV für dieses Ehrenamt. (wga)

In seiner ersten Jahreshauptversammlung nach dem Generationswechsel an der Vereinsspitze des FC beschränkte sich Vorsitzender Harald Siegert auf einen Rückblick über die gesellschaftlichen Ereignisse im vergangenen Jahr, bei denen wieder viele Helfer im Einsatz waren. So zum Beispiel beim Cooltour-Sommer im Fischpark, beim Rosenwegfest, dem Freundschaftsspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den FSV Zwickau oder beim Weihnachtsmarkt der Lions.Dank zollte Siegert auch seinem Küchenteam um Karsten Heßing, Kathrin Schramm und Walter Siegert, das mit den kulinarischen Veranstaltungen Leben ins Sportheim brachte. Durch eine Spendenaktion auf Initiative von Florian Trißl könne ein neuer Grillstand in Angriff genommen werden. Auch Huberth Rosner, der den Fitnessraum im Sportheim betreut, konnte durch seine Aktion neue Geräte anschaffen.Den Rückblick auf die sportlichen Ereignisse eröffnete erster technischer Leiter Thomas Schramm. Die Reserve schloss die vergangene Saison mit dem 7. Platz ab. Insgesamt wurden dabei 40 Spieler eingesetzt, davon hatten Bastian Scharnagl, Kevin Schmeller und Moritz Malzer mit 23 die meisten Auftritte. In der laufenden Serie liege die Reserve auf dem 6. Tabellenplatz. Die 1. Mannschaft erreichte in der Saison 16/17 den 2. Platz mit 60 Punkten und einem Torverhältnis von 88:35. Die meisten Einsätze hatte Marian Vaclavik mit 29, gefolgt von Jan Vujtech mit 28. Bester Torschütze war Daniel Lauterbach mit 15 Treffern. Insgesamt wurden 35 Spieler eingesetzt. Nach der Winterpause wurde ein Rückstand von 12 Punkten auf den Zweiten aufgeholt und somit die Relegation erreicht, was Schramm als ein Highlight in der Vereinsgeschichte bezeichnete. Gegen Creußen, Johannis Bayreuth und Rehau zeigten die Spieler Teamgeist und stiegen in die Bezirksliga auf. Udo Schnurrer übernahm als neuer Trainer das Erbe von Marian Vaclavik, und baute erfolgreich viele Jugendspieler in das Team ein. Nach einem verheißungsvollen Start fiel die "Erste" auf den 10. Rang zurück und versuche nun eine erneute Relegation zu vermeiden. Den Rechenschaftsbericht für die Alten Herren verlas AH-Leiter Reiner Bäuml. Nach zwei Hallenturnieren, darunter der Gewinn der Kreismeisterschaft der Senioren B, wurden in der Freiluftsaison 12 Spiele ausgetragen, von denen sieben gewonnen wurden. Zwei endeten mit einem Unentschieden. Die meisten Einsätze verzeichneten Gerhard Rasp und Robert Wiesend. Thomas Weiß war mit 15 Treffern am erfolgreichsten.Am umfangreichsten war der Bericht von Jugendleiter Marco Schwägerl, der als Hauptorganisator für die neun Jugendteams mit fast hundert Spielern fungiert. Die E-, F- und G-Jugendlichen werden in Eigenregie vom FC trainiert. Die A-,B-, C- und D-Jugendlichen treten in sechs Mannschaften in einer Spielgemeinschaft mit dem ATSV Tirschenreuth an und werden von Trainern beider Vereine betreut. In der vergangenen Saison belegte die A-Jugend in der Kreisliga den 2. Platz, die B-, C1 und D1-Jugendlichen blieben auch in der Kreisliga. Die D-2-Junioren stiegen als Meister in die Kreisklasse auf. Die E-Jugendlichen erreichten den 3. Platz in der Meisterschaftsrunde der Gruppe 12. Bei den F- und G-Jugendlichen werde keine Tabellenwertung durchgeführt. In der laufenden Serie spielen A- bis D-Jugendliche in der Kreisliga Hof/Marktredwitz.Bei den D-Junioren seien gleich drei Mannschaften im Spielbetrieb. Die E-Junioren werden ab April in der Meisterschaftsrunde "Wunsiedel" antreten. Die F-Junioren kicken in der sogenannten Fair-Play-Liga, in der es keinen Schiedsrichter im Spiel gäbe, und die Kinder selbst entscheiden, wie es im Spiel weiter gehe. Bei den "Bambinis" (G-Junioren) kümmern sich Christian Keck und Wolfgang Wagenknecht um die Jüngsten. Höhepunkte waren wieder das Sommerturnier mit 64 Mannschaften im Sportpark, sowie das dreitägige Camp mit der Fußballschule des 1. FC Nürnberg. Einen Appell richtete der Jugendleiter an die Anwesenden und ehemalige Aktive, sich als Trainer, Schiedsrichter oder Betreuer im Jugendbereich zu engagieren.Von den Eisstockschützen berichtete Spartenleiter Wolfgang Wagenknecht. Die Herren nahmen an insgesamt zwölf Turnieren teil. Bei der Meisterschaft auf Eis verpasste die 1. Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga knapp und stieg in die Kreisoberliga ab. Die Sparte zähle 105 Mitglieder, von den 14 Herren und 7 Frauen Passinhaber sind. Ein ausführlicher Bericht folge bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 26. April im FC-Sportheim.Einen Einblick in die komplizierte Finanzverwaltung gab in seinem 18. Jahr Hauptkassier Karl Schwägerl. Seinen Ausführungen nach stehe der Verein finanziell auf einer gesunden Basis. Der Sport- und Jugendbeauftragte der Stadt, Huberth Rosner, lobte die gesellschaftlichen und sportlichen Leistungen des FC, der dadurch Werbung für die Stadt Tirschenreuth betreibe. Die Ausrichtung der Gewerbeschau am 22. April im Kettelerhaus trage ebenfalls dazu bei.