07.06.2017

"Nicht nur Kultur, Party und Spaß, sondern dabei auch noch helfen." So brachte Vorstandsmitglied Hans-Jörg Schön von der Sparkasse Oberpfalz Nord das Erlebnis "Fisch goes Rock 'n' Roll" mit der Thanhausener Rockband "Timeless" und der Arge Fisch am Samstag, 10. Juni, im Rahmen des Cooltour-Sommers auf den Punkt. Das Konzert findet um 19 Uhr auf der Seebühne statt.

Die Arge serviert nach Auskunft der zweiten Vorsitzenden Stephanie Wenisch Fischgerichte aller Art. Dazu gibt es "Rock-Biere" der Schloßbrauerei Friedenfels und die Hopfenlimonade "Hopster" von Kondrauer. Beide Getränkehersteller liefern zu Sonderpreisen, damit etwas für den guten Zweck übrig bleibt. Die Sparkasse Nordoberpfalz sattelt pro verkauftem Getränk 50 Cent für die Selbsthilfegruppe (SHG) Behinderte und Nichtbehinderte drauf. Jede Flasche hat einen Anhänger, auf dem ein kleines weißes, selbstklebendes Herz hängt. Die Herzen werden auf Plakate aufgeklebt. Daraus lässt sich dann die Spendensumme errechnen. Bürgermeister Franz Stahl dankte Fördervereinsvorsitzendem Vinzenz Rahn für die geleistete Vorbereitungsarbeit und den Cooltour-Sommer. Die Veranstaltungsreihe habe mittlerweile überregionale Bedeutung. Er forderte dazu auf, an diesem Abend für den guten Zweck zu trinken. Rahn selbst freute sich über den hervorragenden Besuch der bisherigen Veranstaltungen. Er betonte, dass dem Förderverein der Inklusionsgedanke wichtig sei und wies auf den Inklusionstag am Freitag, 16. Juni, hin. "Timeless"-Bandleader Berthold Franz versprach einen coolen Abend mit den Songs der 1960er bis hin zu den 1980er Jahre.Vorsitzende Martina Sötje von der Selbsthilfegruppe bedankte sich schon im Vorfeld für die Aktion. 350 Mitglieder gehören derzeit zur Gruppe. "Dass wir immer mehr werden, ist auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen aber auch gleichzeitig unsere größte Sorge." Um so viele Menschen zu den verschiedenen Veranstaltungen zu bringen, entstünden hohe Fahrtkosten. "Die verschlingen derzeit pro Monat locker 2000 Euro, eine enorme Summe für einen kleinen Verein", stellte sie fest. Was sie sich zur Veranstaltung am meisten wünscht, ist mindestens ein Rolli-WC. Daran denke nur selten jemand. "Ein wirklich großes Problem für uns."