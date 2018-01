Vermischtes Tirschenreuth

22.01.2018

Der "Kreisrunde Tisch" Jugendarbeit hat die gemeinsame Infobroschüre "JA! Jugendarbeit im Landkreis Tirschenreuth" für das erste Halbjahr 2018 aufgelegt. Darin finden sich neben Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche eine Menge Infos für die Jugendarbeit.

Der "Kreisrunde Tisch" ist ein Zusammenschluss von kommunaler Jugendarbeit, Kreisjugendring, Katholischer Jugendstelle und Evangelischer Jugend im Landkreis. Die Broschüre gibt es schon seit zwölf Jahren. Sehr ansprechen und übersichtlich ist auf 24 Seiten kompakt zusammengefasst, was Aktive in der Jugendarbeit wissen müssen, angefangen von der Vorstellung der Ansprechpartner über allerlei Zuschussmöglichkeiten und Vergünstigungen bis hin zum umfangreichen Verleihangebot. Unter der Rubrik "Aktuelles" wird auf das neu aufgelegte "Starterkit" hingewiesen. Dieses überarbeitete Infopaket enthält viele nützliche Tipps, Informationen und Adressen für die Jugendarbeit.Die Broschüre ist in einer Auflage von 2000 Stück erschienen und wird an alle Ansprechpartner der Jugendarbeit verteilt. Das Heft ist auch im Internet unter www.ktj-tir.de/Ja!-Infoheft zu finden. Die Broschüre kann zudem bei der kommunalen Jugendarbeit (09 631/88-381), dem Kreisjugendring (09 631/88-292), der Katholischen Jugendstelle (09 631/4666) und der Evangelischen Jugend (0961/42 781) angefordert werden.