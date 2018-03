Vermischtes Tirschenreuth

Die Schulden sinken, die Wirtschaft boomt. Mit diesen positiven Aussagen hat Franz Stahl bei Bürgerversammlungen leichtes Spiel.

Sowohl in der Kreisstadt als auch in den Ortsteilen hatte Franz Stahl zur alljährlichen Bürgerversammlung eingeladen. Resonanz und Interesse waren groß, die Veranstaltungsräume bestens gefüllt.Ausführlich informierte der Bürgermeister über die wichtigsten Zahlen und Ereignisse des vergangenen Jahres. So verwies Franz Stahl unter anderem auf Baumaßnahmen wie Abriss und Revitalisierung der SMCS oder den Neubau eines Betriebshofs und einer Urnenanlage auf dem Tirschenreuther Friedhof. Im sozialen Bereich habe das Projekt "Leben plus" mit neuen Angeboten wie offener Mittagstisch oder Stadtteilspaziergängen weitere Fahrt aufgenommen. Und mit Investitionen in Höhe von 28 Millionen Euro in das Krankenhaus sei die künftige Verbesserung der medizinischen Versorgung bereits 2017 sichtbar gewesen. Die Wirtschafts- und Finanzlage der Stadt schätzte Stahl ebenfalls als herausragend ein. "Die Wirtschaft boomt, und auch nach der Übernahme der Hamm AG durch das amerikanische Unternehmen John Deere hat der neue Besitzer weitere Investitionen in den Standort Tirschenreuth zugesichert." Darüber hinaus seien von 2002 bis 2017 in die Stadtentwicklung bereits 101 Millionen Euro investiert worden. "Und wir konnten in diesem Zeitraum unsere Schulden sogar noch um über 1,5 Millionen Euro verringern", erläuterte der Bürgermeister. Nicht minder wichtig war ihm auch der Ausblick auf die Pläne und Ereignisse des Jahres 2018. Hier nannte Franz Stahl unter anderem die Fortführung der Arbeiten an der Alten Polizei zum neuen OTH-Lernstandort sowie die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses im Herbst und dessen Einweihung im Frühjahr 2019. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Einführung des Tursolino-Baxis ab 1. Oktober 2018. Und zwei Jubiläum gäbe es mit dem zehnjährigen Bestehen des Museumsquartiers und dem 25-jährigen Geburtstag des Fischereimuseums heuer auch zu feiern. Die Besucher nutzten rege das Gesprächsangebot am Ende der Veranstaltungen. Hinweise und Fragen gab es etwa zum Breitbandausbau oder der Straßenerneuerungen.