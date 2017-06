Vermischtes Tirschenreuth

05.06.2017

Der Kreisjugring und die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis legen großen Wert auf gut geschulte Jugendleiter. Alle zwei Jahre bieten sie an, die Jugendleitercard (JuLeiCa) zu erwerben. Elf junge Leute nutzen diesmal das Angebot.

(lk) Mit viel Begeisterung verbrachten die Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit zwei Wochenenden in der Jugendherberge Tannenlohe, um die Card für Jugendleiter zu erwerben. Sie behandelten pädagogische und gesetzliche Grundlagen ihrer Arbeit. Aber auch Prävention sexualisierter Gewalt, Inklusion sowie Suchtprävention bzw. Vorbildfunktion standen auf dem Programm. Teilnehmer, die bereits längere Zeit in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, konnten so ebenfalls viele neue Erfahrungen sammeln und wertvolle Impulse für die Praxis mitnehmen.Durch verschiedene Methoden, Spiele und Kleingruppenarbeit wurden die Lerninhalte teilweise bis in den späten Abend vertieft. Ein Highlight am ersten Wochenende stellte der Bereich "Erlebnispädagogik im Jugendgruppenalltag" dar, bei welchem durch Übungen soziale Kompetenzen und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wurden.Eine Attraktion am zweiten Wochenende war der Themenbereich "Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit". Referentin Christina Ponader vom Netzwerk Inklusion gab den Teilnehmern die Möglichkeit, körperliche Einschränkungen selbst zu erleben. In einem Alterssimulationsanzug, mit Simulationsbrillen für Sehbehinderungen und in Rollstühlen erlebten die Teilnehmer alltägliche Herausforderungen von Menschen mit körperlichen Einschränkungen zumindest im Ansatz.Jugendpflegerin Sabine Frank, verantwortlich für die Planung und selbst Referentin für einige Inhalte, siedelt den Stellenwert der Jugendleitercard hoch an. "So werden die Teilnehmer sowohl inhaltlich als auch methodisch geschult und für die ehrenamtliche Tätigkeit mit Kinder- und Jugendgruppen gut vorbereitet. Auch für bereits langjährig erfahrene Ehrenamtliche ist diese Schulung eine Bereicherung. "Die Schulung findet im zweijährigen Turnus statt und erstreckt sich über mindestens 34 Stunden. Sie ist inhaltlich nach den bayerischen bzw. bundesweiten Qualitätsstandards konzipiert.