01.06.2017

Der Caritas fällt ein Stein vom Herzen. Die beantragte Förderung für den Hospizdienst 2016 in Höhe von knapp 33 000 Euro wird gewährt! Für die Caritas ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Dienstes.

Tirschenreuth/Kemnath. Ende 2015 hatte der Bundesgesetzgeber das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) verabschiedet, was zu einer verbesserten Lage bei der Förderung der Ambulanten Hospizarbeit führen sollte. Der Ambulante Hospizdienst der Caritas für den Landkreis Tirschenreuth wurde bereits 2002 gegründet. Er entwickelte sich aus kleinen Anfängen kontinuierlich und überschritt im Jahre 2009 erstmals die Grenze von 40 Begleitungen.Die Ehrenamtlichen der Caritas wendeten in diesem Jahr fast 1500 Stunden auf, um Sterbende auf der letzten irdischen Wegstrecke zu begleiten. 2013 war schließlich erstmals die 50er-Marke geknackt und es zeichnete sich allmählich ab, dass diese anspruchsvolle Aufgabe auf Dauer allein durch ehrenamtliche Einsatzleiterinnen nicht mehr zu koordinieren sein würde. Sehr bald wurde deshalb den Verantwortlichen der Caritas klar, bei nächster Gelegenheit diesen wichtigen Dienst durch die Einstellung einer hauptamtlichen Koordinationsfachkraft zu verstärken.Nach intensiver Suche wurde die Caritas schließlich fündig. Im Januar 2016 trat Fachkraft Angelika Wegmann ihren Dienst beim Ambulanten Hospizdienst der Caritas in Tirschenreuth an. Große Verwunderung kam auf, als der fristgerecht bei den Krankenkassen eingereichte Förderantrag für 2016 abgelehnt wurde. "Das konnten und wollten wir so nicht hinnehmen, nachdem der Gesetzgeber den Kassen den eindeutigen Auftrag gegeben hat, diese segensreiche Arbeit zeitnah zu fördern", so Geschäftsführer Jürgen Kundrat. Die Caritas im Landkreis legte gegen die Ablehnung Widerspruch ein. Zahlreiche Schreiben ergingen an politische Mandatsträger sowie an die Interessensvertreter der Hospizdienste, die ihrerseits eine aufsichtliche Überprüfung der Entscheidung der Kassen veranlassten."Im ungünstigsten Fall hätten wir fast für ein Jahr die laufenden Personal- und Sachkosten aus eigenen Mitteln schultern müssen. Daneben sind uns im letzten Jahr weitere Kosten dadurch entstanden, dass wir Büroräume für den Hospizdienst ausbauen und entsprechend ausstatten mussten", so Kundrat weiter. Nach Monaten der Intervention auf juristischer und politischer Ebene, einer bangen Zeit des Wartens ist nun bei der Caritas die erlösende Nachricht eingetroffen: Die knapp 33 000 Euro werden gewährt!Kundrat: "Der Stellenausbau war dringend nötig. Im vergangenen Jahr hatten wir mit 67 Begleitungen den Höchststand. Das war aber auch nur deshalb möglich, weil wir uns auf das ehrenamtliche Engagement von 39 Hospizbegleiterinnen verlassen konnten, die in unserem Auftrag Begleitungen übernahmen."In diesem Jahr kann der Hospizdienst 15-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Grunde ist eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, darunter als kulturelles Highlight ein Konzert mit Liedermacher Hubert Treml am Mittwoch, 15. November.