28.07.2017

Die Idee kam genauso spontan wie Chefarzt Kurt Weber vom Gemüt her selbst ist. Der Mann, der seit fünf Jahren dafür mit Sorge getragen hat, dass die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe auf stabilen Beinen steht, und der noch Anfang des Jahres erklärt hat, dass er dem Haus noch einige Jahre erhalten bleibt, hat es sich anders überlegt. Am gestrigen Freitag war der letzte Arbeitstag des Frauenarztes im Krankenhaus Tirschenreuth. "Ich war schon immer spontan und habe in den vergangenen acht Jahren quer durch die Bundesrepublik ,Feuerwehr' gespielt". Das führte ihn unter anderem nach Garmisch, München, Berlin, Bad Mergentheim und Crailsheim. Natürlich behalte man die medizinische Landschaft als Arzt immer im Auge und so erfuhr ich, dass sich in Graubünden in der Schweiz etwas tut. Im Spital in Thusis wurde eine Gynäkologenstelle frei.

Ich wusste, dass dort ein bekannter Kollege tätig ist, rief ihn einfach mal so an und bat ihn, dass er sich mal genauer erkundige. Der machte aber gleich Nägel mit Köpfen, sprach mit dem Klinikdirektor und ein paar Tage später sollte ich dort vorsprechen. Das war im Mai und wir haben uns sehr schnell geeinigt." Das 45-Betten-Haus beschäftigt sechs Hebammen und hilft im Schnitt 180 Säuglingen im Jahr auf die Welt. Das Tirschenreuther Haus verzeichnet heuer bis dato 161 Geburten, wobei Weber den Juni mit 31 und den Juli mit 34 als "besonders stark" hervorhebt. Mit Dr. Michael Rüth, der ihm in Tirschenreuth nachfolgt, weiß er sein Erbe in guten Händen, auch vor dem Hintergrund, dass demnächst zwei weitere Hebammen aus Eger hier anfangen. Damit sei die Abteilung wieder sehr gut aufgestellt. Auch wenn Kurt Webers neuer Arbeitsplatz 500 Kilometer entfernt ist, sagt er, "wir", damit meint er sich und seine Ehefrau Dr. Elena Weber, "bleiben Tirschenreuther. Wir haben hier unser Haus gebaut. Das nutzen wir die kommenden fünf Jahre als Ferienhaus, bevor wir im Ruhestand wieder hierher zurückkehren." Obwohl es ihm in Tirschenreuth sehr gut gefallen hat, hat Kurt Weber, der begeisterter Drachenflieder ist, immer die Berge vermisst. "Als ich in Zell am See praktiziert habe, flog ich von den Gipfeln direkt vor die Haustür", schwärmt er. Sein Sportflugzeug, eine einmotorige "Piper Tomahawk" bleibt vorerst auf dem Gelände des Aero-Clubs Hof stehen, bis Weber einen Hangar-Platz in der neuen Heimat gefunden hat.