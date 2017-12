Cordula Standfest verabschiedet

Vermischtes Tirschenreuth

06.12.2017

8

0 06.12.2017

Cordula Standfest begann ihre Tätigkeit bei der Stadt im Jahr 1971 beim damaligen Einwohnermeldeamt. Als ausgewiesene Fachkraft engagierte sie sich in diesem Bereich 46 Jahre lang für die Belange der Kreisstadt. So hat Cordula Standfest das heutige Bürgerbüro praktisch aufgebaut. Als leitende Mitarbeiterin war sie dort sowohl für die Einwohner als auch für andere Kommunen viele Jahre erste Ansprechpartnerin unter anderem in allen Pass- und Meldeangelegenheiten.