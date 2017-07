Der Heumilch auf der Spur

Vermischtes Tirschenreuth

31.07.2017

Wo kommt mein Essen eigentlich her? Das ist längst nicht allen Verbrauchern geläufig. Aus diesem Grund veranstaltet das bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ernährungstage. Dieses Jahr standen Spaziergänge auf dem Programm, die zu verschiedenen Stationen der Lebensmittelherstellung führten. Ziel ist, das Verbraucherwissen über Landwirtschaft zu erweitern und einen stärkeren Bezug zur Nahrungsproduktion in der Region zu schaffen. Die Studierenden der Landwirtschaftsschule Tirschenreuth, Abteilung Hauswirtschaft, nahmen die Ernährungstage zum Anlass, das Lebensmittel Milch, genauer gesagt Heumilch, unter die Lupe zu nehmen.

Kochlehrkraft Petra Prölß und Fachlehreranwärterin Katharina Frank begleiteten sie dabei. Der Spaziergang führte zur Hofkäserei der Familie Lang in Oed bei Kirchendemenreuth. Betriebsleiter Johannes Lang begann seine Führung im Stall, wo sich 25 Milchkühe frei bewegen können. Eine Massagebürste und der anliegende Freilauf wird von den Kühen gerne genutzt. Während der Sommermonate dürfen die Milchkühe auf die Weide. Sie ernähren sich überwiegend von frischem Gras, im Winter liegt Heu auf dem Futtertisch.Besonderes Interesse galt der Erzeugung des Futters. Bei einem Spaziergang zu den betriebseigenen Wiesen und Feldern verdeutlichte Lang den Anbau von Gerste, Weizen und Kleegras unter Naturlandbedingungen. Der Bauernhof befindet sich seit Januar 2016 in der Umstellungsphase auf Ökolandbau und wird voraussichtlich ab Herbst 2017 Biomilch anbieten. Gerste und Weizen wird zu Kraftfutter verarbeitet, das zusätzlich zu Gras und Heu gefüttert wird. Sogar Soja, das Bestandteil des Kraftfutters ist, baut der Betrieb erstmals selbst an. Danach ging es um die Verarbeitung der Milch. Renate Lang betreibt seit zwölf Jahren die Hofkäserei und seit fünf Jahren Hofgastronomie. Sie verarbeitet über 50 Prozent der erzeugten Milch selbst zu Trinkmilch, Quark und Joghurt, Weichkäse und Hartkäse. Vom Ergebnis konnte sich die Gruppe bei einem zweiten Frühstück überzeugen. Beim Ernährungsspaziergang bekamen die Studierenden wertvolle Einblicke nach dem Motto "Transparenz vom Acker bis auf den Teller".