Vermischtes Tirschenreuth

21.07.2017

Eine Serie von Einbrüchen in der Nacht auf Donnerstag beschäftigt die Polizei Tirschenreuth. Unbekannte waren an sechs verschiedenen Objekten aktiv. Sie nahmen überwiegend Bargeld mit. Hochwertiges Werkzeug interessierte die Täter nicht.

Laut Polizeibericht war einer Streife am Donnerstag gegen 0.30 Uhr ein Mann aufgefallen, der am Seiteneingang einer Firma in der Einsteinstraße stand. Offensichtlich bemerkte der Mann die Streife, denn trotz intensiver Suche konnten die Beamten ihn nicht mehr finden. Es stellte sich heraus, dass die Täter eine Zugangstür zum Firmengebäude aufgebrochen hatten und flüchteten, als sie die Polizei bemerkten. Der Schaden liegt bei circa 1000 Euro.Bei der Kontrolle der umliegenden Gebäude bemerkten die Beamten, dass die Täter auch in eine benachbarte Firma eingebrochen waren. Sie hinterließen dort einen Schaden von 1000 Euro und entwendeten Bargeld, Geldkassetten, ein Fahrrad und ein Laptop im Wert von 5000 Euro. Die Polizeibeamten fanden die Gegenstände im Bereich der Waschanlage in der Einsteinstraße wieder. Dort brachen die Täter den Münzwechselautomat auf und richteten einen Schaden von 5000 Euro an.Im Betonwerk in der Äußeren Regensburger Straße durchwühlten die Täter Schränke und stahlen circa 300 Euro Bargeld.In der Rothenbürger Straße war zudem eine Kfz-Werkstatt das Ziel der Unbekannten. Sie fanden dort zwar nichts für sie interessantes, richteten aber einen Schaden von circa 2000 Euro an.Lediglich 40 Euro erbeuteten die Täter bei einer Firma im Mitterweg gelangten. Hier entstand nur minimaler Sachschaden.Die Polizei Tirschenreuth bittet unter Telefon 09631/70110 um Hinweise.