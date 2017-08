Vermischtes Tirschenreuth

10.08.2017

Die Serie von Einbrüchen in Gewerbegebäude reißt in der Kreisstadt nicht ab. Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch erneut auf Beutezug gegangen.

In der Einstein- und Heisenbergstraße haben sie mehrere Gebäude aufgebrochen. Dabei entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro bei etwa gleichem Entwendungsschaden. Im Schutz der Dunkelheit sind die nächtlichen Besucher in mehrere gewerbliche Objekte und in eine soziale Einrichtung eingedrungen. Dabei sind sie laut Polizeiangaben "nicht gerade materialschonend" vorgegangen und haben an den Gebäuden große Schäden hinterlassen. Auch Spinde und andere Wertbehältnisse wurden nicht verschont. Die dreisten Diebe entwendeten neben Bargeld insbesondere Werkzeug. Die Kriminalpolizei in Weiden hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen dabei auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Gewerbegebiet Ost in Tirschenreuth oder in dessen Umfeld Fahrzeuge oder Personen gesehen, die mit den Taten zu tun haben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0961/401-291 entgegengenommen.