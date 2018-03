Drei Haftbefehle gegen einen Mann in Tirschenreuth

Vermischtes Tirschenreuth

12.03.2018

Erneut ein gutes Näschen bewies eine Streife der Polizeiinspektion Tirschenreuth am Freitag um 0.30 Uhr. In der Bahnhofstraße kontrollierten die Beamten einen 42-Jährigen, der mit seinem Roller auffällig langsam auf dem Gehsteig fuhr.

Als dieser das Streifenfahrzeug sah, fuhr er in einen Hinterhof und stieg ab. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Rollerfahrer aktuell drei Haftbefehle vorlagen. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm zudem eine geringe Menge Crystal gefunden. Auch räumte der Rollerfahrer ein, dass er vor der Kontrolle Crystal konsumiert hatte. Nach einer Nacht in der Arrestzelle der Polizei wurde er dem Richter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.