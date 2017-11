Vermischtes Tirschenreuth

30.11.2017

12

Mit den Stadtteil-Spaziergängen hat "Leben plus" ins Schwarze getroffen. Bei der dritte Runde, diesmal im Stadtteil "Alm", waren fast 40 Interessierte dabei.

Wer glaubte, die "Alm" zu kennen, wurde beim Stadtteil-Spaziergang eines Besseren belehrt. Die eingefleischten Almerer unterscheiden nämlich zwischen Almerer, Hütterer, Texas und Siedlung. Und auch, dass sich die Bewohner der Straßenzüge früher "nicht ganz grün" waren, überraschte den einen oder anderen Teilnehmer. Fast 40 Frauen und Männer "60 plus" waren gekommen und wollten sich diesen unterhaltsamen Spaziergang, den Cornelia Stahl initiiert und der 3. Bürgermeister Norbert Schuller, der sich für "Leben plus" ehrenamtlich engagiert, durchführt, nicht entgehen lassen.Zunächst informierte Cornelia Stahl die Teilnehmer über Leben plus, das mit Hilfe eines umfangreichen Netzwerks die Bürger bei der Bewältigung manch alltäglicher Herausforderung unterstützt. Norbert Schuller führte die knapp 40 Teilnehmer in bewährt souveräner Weise durch verschiedene Straßen der Alm und hatte dabei die eine oder andere Information auf dem Weg für die Teilnehmer parat. Unterstützt wurde er von Renate Schmidt, die ebenfalls ihre Hilfe beim Spaziergang anbot und sich bei Bedarf unterhakte.Eberhard Polland, der Stadtheimatpfleger, der sich auf Bitten von Cornelia Stahl anschloss, hatte interessante Geschichten rund um die "Alm" im Gepäck. Polland, aber auch Horst Adler und Rudi Ehstand steuerten beim anschließenden Kaffee im Gasthaus Alm so manche Anekdote bei, und somit fand dieser Nachmittag wieder einen unterhaltsamen AbschlussDer nächste Stadtteilspaziergang führt die Teilnehmer am 20. Dezember mitten durch das weihnachtlich geschmückte "Wohnzimmer" der Stadt und weiter durch die Altstadtstraßen. Treffpunkt: 15 Uhr vor dem Christbaum am Marktplatz. Anschließend Einkehr im Café Ries. Auch zu diesem Spaziergang wird wiederum ein Fahrdienst angeboten. Bitte wenige Tage vorher bei Leben plus, Telefon 79 803 03, anrufen.