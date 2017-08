Vermischtes Tirschenreuth

29.08.2017

Polizeistreifen aus Tirschenreuth, Waldsassen, Weiden und Kemnath umstellten am Dienstagnacht gegen 0.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Johannisstraße - und schnappten so einen Einbrecher auf frischer Tat.

Die Hauseigentümer sind im Urlaub, das war bekannt, informierte die Polizei. Ein aufmerksamer Mitbürger bemerkte eine Person in dem Haus - und wurde misstrauisch. Er informierte die Beamten, die den Täter, einen 52-Jährigen, mitsamt Beute stellten.Da sich in letzter Zeit im gesamten Landkreis Tirschenreuth die Einbrüche häuften, prüft die Polizei, ob der Täter für weitere Einbrüche verantwortlich ist.