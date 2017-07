Einbruchserie geht weiter

Vermischtes Tirschenreuth

Das ist mehr als dreist: Praktisch in Sichtweite zur Polizei haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag drei Firmen heimgesucht und ein Auto gestohlen. Ein weiteres Fahrzeug schnappten sich Langfinger in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in Liebenstein.

(as/ws) Los ging es schon in der Nacht zum Donnerstag, 20. Juli (wir berichteten). In der Einsteinstraße und Umgebung verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu drei Betriebsgebäuden, durchwühlten Büros auf der Suche nach Geld, brachen einen Münzwechselautomaten auf und richteten hohen Schaden an. In der gleichen Nacht drangen die Einbrecher noch in das Betriebsgebäude eines Betonwerks in der Äußeren Regensburger Straße, in eine Autowerkstatt in der Rothenbürger Straße und eine Firma im Mitterweg ein. An der Mähringer Straße schlugen die Einbrecher dann in der Nacht auf Freitag, 21. Juli, zu. Sie richteten 15 000 Euro Schaden im Freibad an und erbeuteten rund 500 Euro. Auch zum Kassenraum des benachbarten Sportparks verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt.In der Nacht zum Samstag, 22. Juli, suchten sich die unbekannten Täter nun ausgerechnet Objekte in der Nähe des neuen Polizeigebäudes in der Falkenberger Straße aus. Sie brachen in ein Autohaus ein, durchsuchten sämtliche Räume und brachen Schränke auf. Aus der Werkstatt wurde ein älterer Daimler gestohlen, der repariert werden sollte. Weit dürften die Diebe mit dem Gefährt wegen eines Motorschadens nicht gekommen sein, doch bislang fehlt von dem Auto mit einem Zeitwert von rund 5000 Euro jede Spur.Ebenfalls in der Falkenberger Straße hebelten die Täter in der gleichen Nacht ein Fenster des Raiffeisen-Baumarktes auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro, wie am Samstag festgestellt wurde. Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus dem Gebäude des TÜV. Die Unbekannten machten sich mit dem vorher gestohlenen Werkzeug an den Tresoren zu schaffen. Der Sachschaden wird hier mit 1000 Euro, der Entwendungsschaden mit 200 Euro angegeben.Noch keine konkreten Angaben macht die Polizei zu weiteren Diebstählen, die wohl in der Nacht zum Montag vorgefallen sind. Dabei sind die Unbekannten nach Recherchen unserer Zeitung mit einem Brecheisen in die Geschäftsräume einer Autowerkstatt in Liebenstein eingedrungen. Dort wurden Werkzeuge, ein Satz Reifen und auch Bargeld aus Werkstatt und Büro geklaut. Zudem schnappten sich die Täter die Schlüssel für einen VW Up, den der Betrieb als Ersatzfahrzeug für die Kunden bereitstellt.Einen großen Ausflug unternahmen die Einbrecher allerdings nicht. Denn bei Heimhof fand sich der Up dann neben der Straße, allerdings völlig verdreckt, wie nach einer Tour durch Wiesen und Äcker, mit 30 Kilometern mehr auf dem Tacho. Und in Heimhof waren die Langfinger dann wohl ein weiteres Mal auf Beutezug.Die Polizeiinspektion sucht Zeugen, die zu irgendeinem dieser Einbrüche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 09631/70110 entgegengenommen.