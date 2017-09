Emma Lauton verstärkt MVZ Tirschenreuth

Vermischtes Tirschenreuth

Emma Lauton startete am 1. September ihre dreijährige Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Tirschenreuth. Die Wiesauerin hat den mittleren Bildungsabschluss und Berufspraktika in einem Seniorenheim, bei der AWO Mitterteich und zwei Schnupperwochen im MVZ absolviert. Sie freut sich auf die abwechslungsreiche Arbeit, in deren Mittelpunkt die Menschen stehen. Das Team um die Ärzte Dr. Peter Höhn, Professor Rudolf Ascherl und Jürgen Engelhardt will der neuen Mitarbeiterin in den kommenden Jahren umfassende praktische Erfahrungen und viel Fachwissen vermitteln. Geschäftsführer Manfred Tretter will im MVZ künftig mehr Berufsausbildung anbieten. Tretter und der ärztliche Leiter des MVZ, Dr. Peter Höhn, sind überzeugt davon, dass die neue Mitarbeiterin hervorragend ins eingespielte Team passt. Das Bild zeigt von links Peter Höhn, Sabrina Wamberg, Marianne Schieder, Emma Lauton, Anne Brückner, Sabrina Schaffner und Manfred Tretter. Bild: exb