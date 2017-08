Erst Hochzeit, dann Taufe

Vermischtes Tirschenreuth

Zwei Jahre nach ihrer standesamtlichen Trauung im Schloss der Heimatstadt des Bräutigams, Wörth an der Donau, gaben sich Dominic Radtke und die Tirschenreutherin Stefanie Bartsch in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Ja-Wort vor Stadtpfarrer Georg Flierl. Gesanglich wurde die Trauung vom Chor "Tonart" aus Wondreb umrahmt. Danach erhielt der sechs Monate alte Sohn Konstantin das Sakrament der Taufe. Der weltliche Teil der Hochzeitsfeier fand im "Seenario" statt. Wohnen wird die junge Familie weiterhin in Pfaffenhofen an der Ilm. Beide Eheleute sind Realschullehrer in Oberbayern. Bild: kro