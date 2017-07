Vermischtes Tirschenreuth

27.07.2017

0 27.07.2017

"Der Vierzack" ist ein Quartett von Schafkopf-Freunden, die sich einmal im Monat treffen. Und dabei hatten Markus Lange, Markus Friedl, Franz Schuller jun. und Ralf Ernst die spontane Idee, einmal im Jahr ein Benefiz-Schafkopf-Turnier durchführen. Den Erlös wollen sie sozialen Zwecken zukommen lassen. 20 Schafkopffreunde hatten sie dazu eingeladen, die ihre Teilnahme mit einer freiwilligen Spenden verbanden. Am Ende kam ein stattlicher Betrag von 1100 Euro zusammen. Beim Turnier setzte sich Martin Rother mit 144 Punkten als klarer Sieger durch. Dafür erhielt er den von Markus Friedl gestifteten Wanderpokal - und zunächst die 1100 Euro. Doch ausgemacht war, dass der Sieger die Spenden an einer Organisation seiner Wahl weitergeben musste. Und Martin Rother entschied sich für das Heilpädagogische Zentrum - Lebenshilfe für Behinderte in Irchenrieth sowie ein Kinderheim in Indien, in dem Hannah Mehler ab September für zehn Monate einen freiwilligen Dienst ableisten wird. Im Bild die 20 Teilnehmer und vorne die Veranstalter. Bild: hä